MLB／大谷翔平40轟40盜 大聯盟史第6人

道奇隊日本球星大谷翔平的「四十轟、四十盜」達陣方式，比電影更戲劇化，昨天對光芒隊之戰，先跑出第四十盜，再以再見滿貫砲完成第四十轟，總教練羅伯茲說：「要寫劇本也寫不出來。」

大谷翔平賽前累積卅九轟、卅九盜，先在四局下演出盜壘成功，九局下、兩出局平手的關鍵時刻，大谷翔平在滿壘時登場打擊，面對波奇投出的第一球就揮棒，敲出中外野全壘打牆，為比賽畫下句點，道奇隊以七比三拿下五連勝。

大谷翔平接受隊友的灑水、淋浴慶祝後表示，能夠達成四十轟、四十盜當然開心，而且是在最後幫助球隊贏球，「這是我加盟道奇隊以來最棒的回憶。」

大聯盟過去僅五人完成四十轟、四十盗，大谷成為史上第六人，只花一百廿六場則是大幅更新史上最速紀錄，而道奇還剩卅三場例行賽，他還有機會再拚史無前例的「五十轟、五十盜」。

「棒球沒有劇本。」總教練羅伯茲說：「但就算是寫劇本也寫不出這樣的內容，我不確定有沒有人四十轟、四十盜同一場達成，但他還敲出再見全壘打，這根本童話故事，我一輩子忘不了。」