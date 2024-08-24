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MLB／大谷翔平40轟球在哪？居然被「他」丟回觀眾席

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MLB／大谷翔平40轟球在哪？被希瑞丟回觀眾席 暫下落不明

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷用再見滿貫砲達成最速40-40，但這顆彈回場內的全壘打紀念球，被光芒隊中外野手希瑞（Jose Siri）丟回觀眾席，目前下落不明。 路透
大谷用再見滿貫砲達成最速40-40，但這顆彈回場內的全壘打紀念球，被光芒隊中外野手希瑞（Jose Siri）丟回觀眾席，目前下落不明。 路透

道奇隊日本球星大谷翔平今天在自家主場達成「40轟、40盜」，壘包有順利回收，不過原本彈回場內的全壘打紀念球，被光芒隊中外野手希瑞（Jose Siri）丟回觀眾席，要尋回得花費一番功夫。

大谷翔平今天賽前累積39轟、39盜，先在4局下完成盜壘，9局下2出局、滿壘的最後關鍵時刻，更從波奇（Colin Poche）手中敲出中外野滿貫砲，直接為比賽劃下句點，道奇隊以7：3拿下5連勝。

那一發全壘打飛行距離389呎，剛好落在全壘打牆附近，中外野手希瑞跳起來沒能攔截，原本場邊觀眾有機會接到，但彈出手套丟回場內，球迷立刻懊惱抱頭。

不過《洛杉磯時報》的記者迪吉歐瓦納（Mike DiGiovanna）指出，這顆全壘打球又被希瑞丟上觀眾席，而賽後大谷翔平受訪時表示，自己不知道球的去向，「比賽結束後我就過來了。」而道奇球團則表示，這顆球尚未被尋回。

希瑞此舉被披露後，球迷反應兩極，有人不理解「他到底在幹嘛？」也有人說：「這就是希瑞會幹的事。」另一派則認為，這是給球迷的福利，「大谷有能力把球贖回來。」

不過大谷翔平在4局下盜壘成功後，等到該局結束道奇球團就先把二壘壘包拔下回收，換上新壘包替代，預計將送往棒球名人堂保存。

大谷翔平 道奇

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