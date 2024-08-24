MLB／40轟40盜寫紀錄 大谷翔平：加入道奇最棒回憶

道奇隊日本球星大谷翔平的「40轟、40盜」達陣日猶如電影劇本，今天對光芒隊之戰先跑出第40盜，更以再見滿貫砲完成第40轟，大谷翔平受訪時也說：「這是加盟道奇隊以來最棒的回憶。」

道奇隊與光芒隊以3：3平手進入9局下，2出局、滿壘局面輪到大谷翔平打擊，賽前累積39轟、39盜的他，先在4局下完成盜壘，最後關鍵時刻更從波奇（Colin Poche）手中敲出中外野滿貫砲，直接為比賽劃下句點，道奇隊以7：3拿下5連勝。

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SHOHEI OHTANI WITH A WALK-OFF GRAND SLAM TO BECOME THE FIRST DODGER IN FRANCHISE HISTORY TO JOIN THE 40/40 CLUB. pic.twitter.com/VvRxCYbaS1 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年8月24日

大谷翔平在隊友的運動飲料淋浴慶祝後接受訪問，「能夠達成（40轟、40盜）當然很開心，而且是在最後幫助球隊贏球，這是我加盟道奇隊以來最棒的回憶。」

大谷翔平表示，當下沒有想到紀錄，只想要以全壘打幫助球隊拿下勝利，「打出去有點不確定有沒有打到牆頭，看到裁判比出手勢才確定是全壘打。」

THE NEWEST MEMBER OF THE 40/40 CLUB, SHOHEI OHTANI. pic.twitter.com/uelszjPD7b — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年8月24日

只花126場達成單季「40轟、40盜」，大谷翔平寫下史上最速紀錄，而且還有機會再拚史無前例的「「50轟、50盜」，大谷對此表示：「這些數字增加是能幫助球隊贏球，接下來還有很多重要比賽，自己的數據向上提升的同時，也要幫助球隊贏球。」

大谷也直言，加入道奇隊後最大目標是進入季後賽，甚至拿下世界大賽冠軍，「至於數據那是之後再去思考的事情。」

大谷過去單季最多是26盜，今年專注打擊後一口氣提升到40盜，他也表示，加入道奇隊之後尋求了很多人的幫助，「最重要是跟教練的溝通，找到方法去發揮我的速度。」