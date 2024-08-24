快訊

LINE傳2字秒踩職場禁忌！新鮮人遭嗆：主管才能說

年底就要當爸爸了...《新西遊記》製作人驚傳車禍身亡 享年35歲

MLB／大谷翔平40轟球在哪？居然被「他」丟回觀眾席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／40轟40盜寫紀錄 大谷翔平：加入道奇最棒回憶

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本球星大谷翔平的「40轟、40盜」用再見滿貫砲達陣猶如電影劇本，他也直言這是他在道奇最棒的回憶。 路透
日本球星大谷翔平的「40轟、40盜」用再見滿貫砲達陣猶如電影劇本，他也直言這是他在道奇最棒的回憶。 路透

道奇隊日本球星大谷翔平的「40轟、40盜」達陣日猶如電影劇本，今天對光芒隊之戰先跑出第40盜，更以再見滿貫砲完成第40轟，大谷翔平受訪時也說：「這是加盟道奇隊以來最棒的回憶。」

道奇隊與光芒隊以3：3平手進入9局下，2出局、滿壘局面輪到大谷翔平打擊，賽前累積39轟、39盜的他，先在4局下完成盜壘，最後關鍵時刻更從波奇（Colin Poche）手中敲出中外野滿貫砲，直接為比賽劃下句點，道奇隊以7：3拿下5連勝。

大谷翔平在隊友的運動飲料淋浴慶祝後接受訪問，「能夠達成（40轟、40盜）當然很開心，而且是在最後幫助球隊贏球，這是我加盟道奇隊以來最棒的回憶。」

大谷翔平表示，當下沒有想到紀錄，只想要以全壘打幫助球隊拿下勝利，「打出去有點不確定有沒有打到牆頭，看到裁判比出手勢才確定是全壘打。」

只花126場達成單季「40轟、40盜」，大谷翔平寫下史上最速紀錄，而且還有機會再拚史無前例的「「50轟、50盜」，大谷對此表示：「這些數字增加是能幫助球隊贏球，接下來還有很多重要比賽，自己的數據向上提升的同時，也要幫助球隊贏球。」

大谷也直言，加入道奇隊後最大目標是進入季後賽，甚至拿下世界大賽冠軍，「至於數據那是之後再去思考的事情。」

大谷過去單季最多是26盜，今年專注打擊後一口氣提升到40盜，他也表示，加入道奇隊之後尋求了很多人的幫助，「最重要是跟教練的溝通，找到方法去發揮我的速度。」

光芒 大谷翔平 道奇

延伸閱讀

MLB／比電影還扯！大谷翔平再見滿貫砲 寫最速40轟40盜紀錄

MLB／大谷翔平本季第40次盜壘 差一轟創最速雙40紀錄

MLB／史上最速「40轟40盜」 大谷翔平不玩二刀流挑戰空前紀錄

MLB／大谷翔平新款金色公仔太嚇人！網：以為是柯林頓

相關新聞

MLB／比電影還扯！大谷翔平再見滿貫砲 寫最速40轟40盜紀錄

道奇隊日本球星大谷翔平戲劇性達成「40轟、40盜」，今天先跑出第40盜，更以再見滿貫砲達成40轟，幫助道奇隊以7：3擊敗...

MLB／40轟40盜寫紀錄 大谷翔平：加入道奇最棒回憶

道奇隊日本球星大谷翔平的「40轟、40盜」達陣日猶如電影劇本，今天對光芒隊之戰先跑出第40盜，更以再見滿貫砲完成第40轟...

MLB／大谷翔平40轟球在哪？被希瑞丟回觀眾席 暫下落不明

道奇隊日本球星大谷翔平今天在自家主場達成「40轟、40盜」，壘包有順利回收，不過原本彈回場內的全壘打紀念球，被光芒隊中外...

MLB／他在打電動嗎？賈吉連4天開轟 洋基奪3連勝

「他根本是在打電動。」洋基隊友史丹頓（Giancarlo Stanton）的這句話，完美形容「法官」賈吉（ Aaron ...

MLB／同場比賽竟一人打兩隊！大聯盟奇特紀錄將添一筆

美國職棒大聯盟26日將出現一項奇特紀錄，紅襪隊捕手詹森（Danny Jansen）可望成為史上第一位在同一場比賽效力兩隊...

MiLB／遭167公里強襲球爆頭後動刀 小聯盟老將嘆難丟球將退休

現年29歲的遊騎兵小聯盟投手松柏羅（Tyler Zombro）在2021年被104英里（約167.3公里）的強襲球打中頭部後，在動過腦部手術的狀況下，以不到1年的時間就成功重返賽場。而他今日宣布退休，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。