MLB／比電影還扯！大谷翔平再見滿貫砲 寫最速40轟40盜紀錄

道奇隊日本球星大谷翔平戲劇性達成「40轟、40盜」，今天先跑出第40盜，更以再見滿貫砲達成40轟，幫助道奇隊以7：3擊敗光芒隊，也以126場達成「40轟、40盜」寫下史上最快紀錄，大聯盟史上第6人也是隊史第一人。

大谷翔平今天作為先發第1棒、指定打擊，首打席敲出平飛球出局，4局下則是敲出游擊方向內野安打，接下來成功盜上二壘，連續3場盜壘成功，也讓40盜比40轟先達陣，8月12次盜壘成功則追平自己的單月最高紀錄，也就是今年7月的12盜。

大谷今天在4局下半盜壘成功，達成本季第40盜。 美國聯合通訊社

4️⃣0️⃣ pic.twitter.com/Bsv4cpzBql — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年8月24日

道奇隊前3局打完以0：3落後，不過5局下1出局、一二壘有人時，赫南德茲（Enrique Hernandez）從光芒先發投手亞歷山大（Tyler Alexander）手中敲出全壘打，三分砲瞬間追平比數。

平手局面延續到9局下，道奇隊靠史密斯（Will Smith）觸身球、艾德曼（Tommy Edman）安打，羅哈斯（Miguel Rojas）成功犧牲觸擊形成1出局、二三壘有人，勒克斯（Gavin Lux）敲出滾地球沒進帳分數。

SHOHEI OHTANI WITH A WALK-OFF GRAND SLAM TO BECOME THE FIRST DODGER IN FRANCHISE HISTORY TO JOIN THE 40/40 CLUB. pic.twitter.com/VvRxCYbaS1 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年8月24日

光芒隊換投後，孟西（Max Muncy）選到四壞保送，留下2出局、滿壘給大谷翔平表現，面對波奇（Colin Poche）投出的第一球大谷就揮棒，直接掃到全壘打牆外締造再見滿貫砲。

THE NEWEST MEMBER OF THE 40/40 CLUB, SHOHEI OHTANI. pic.twitter.com/uelszjPD7b — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年8月24日

大谷翔平今天總計5打數2安打，開轟灌進4分打點外加1盜，出賽126場就達成40轟、40盜，超越2006年索利安諾（Alfonso Soriano）的147場紀錄，很有機會挑戰單季「50轟、50盜」。