MiLB／遭167公里強襲球爆頭後動刀 小聯盟老將嘆難丟球將退休

現年29歲的遊騎兵小聯盟投手松柏羅（Tyler Zombro）在2021年被104英里（約167.3公里）的強襲球打中頭部後，在動過腦部手術的狀況下，以不到1年的時間就成功重返賽場。而他今日宣布退休，表示自己一直與「持續的神經問題」奮鬥，使得他難以繼續投球，因此他決定開始幫助其他人。

松布羅在2021年6月一場面對金鶯3A的比賽，被104英里的強襲球打中頭部，當場倒地，甚至出現抽搐情形，後來緊急送醫進行腦部手術，在腦部植入16個鈦合金板和32顆鈦釘，住院約一週後出院。松布羅接著以不到1年的時間，在2022年4月24日重返3A賽場，但他該年也只出賽2場比賽，他在去年3月被光芒3A釋出，遊騎兵隨後將他納入麾下，但也僅出賽2場。

This is a post I’ve dreaded…. but it’s time. The last 3+ years have been difficult within my playing career, as I have fought consistent nerve issues since my head injury in ‘21. I find more joy in helping others vs. helping myself, and it’s time to do that full-time now. pic.twitter.com/3PzNrkuXtK — Tyler Zombro (@T_Zombro24) 2024年8月23日

今年沒有投過任何一球的松布羅，就宣布退休離開賽場，他在個人X宣布：「這是我一直不敢發布的文...但是時候了。過去的3年多中，我的選手生涯非常艱困，自從2021年頭部受傷後，我一直與持續性的神經問題奮鬥。我發現幫助他人比幫助自己更為快樂，現在是時候全心投入這件事了。」

松布羅是在2017年加入光芒隊體系，最高到小聯盟3A，沒有上過大聯盟。松布羅生涯在小聯盟一共出賽101場，累積11勝4敗、平均防禦率2.86。