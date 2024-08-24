MLB／大谷翔平本季第40次盜壘 差一轟創最速雙40紀錄
道奇日籍巨星大谷翔平今天對光芒4局下先是擊出游擊方向內野安打，之後展現快腿，順利盜上二壘，完成本季第40次盜壘，這讓他距離成為史上第6位「40轟40盜」俱樂部成員僅剩1發全壘打。
在大谷翔平站上二壘後，現場球迷報以熱烈掌聲，光芒游擊手沃爾斯（Taylor Walls）也向他微笑致意；這局結束後，工作人員就把二壘壘包換了下來。
大谷翔平不僅繼續刷新個人單季盜壘紀錄，成為鈴木一朗之後首位單季達成40次盜壘的日本球員。單季40次盜壘也追平鈴木一朗保持的第5多紀錄，前4多分別是2001年56次、2006年45次、2008年43次、2010年42次。
由於動了右肘手術，大谷翔平轉戰道奇後無法以二刀流方式登場，這讓他只能專注於打擊和跑壘，而季前的加強訓練讓他的盜壘效率大幅提升，本季至今僅失敗4次，成功率超過9成。
進入8月後，大谷翔平打擊陷入低潮，目前單月打擊率還不到2成，但全壘打產量仍穩定，單月累積7發，只差一轟就能創下史上最快達成「40轟40盜」的紀錄。
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