聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／藍鳥九下絕地大反攻 「背靠背」開轟逆轉天使奪勝
藍鳥隊今天主場迎戰與天使隊4連戰第2場比賽，天使原先靠著在二局打下的4分大局維持領先，藍鳥在後苦苦追趕至1分差，進入九局下半，天使終結者康崔拉斯（Roansy Contreras）一個人都沒解決，遭到背靠背的追平轟與再見轟狙擊，終場藍鳥逆轉成功，5：4奪下2連勝。
天使在二局上靠著一輪猛攻打下4分大局，藍鳥在四局下追回2分，六局下再追1分，不過一直欠缺關鍵一擊，一路落後來到九局下半，面對天使終結者康崔拉斯，新秀洛普費多（Joey Loperfido）一棒扛出中左外野，用最快的方式將比分追平，下一棒巴傑（Addison Barger）選擇用最戲劇性的方式結束比賽。
巴傑先是打了一支以毫釐之差旋出界外的大號界外全壘打，下一球略微修正一下，球留在界內並飛出大牆，上演了追平後說再見的背靠背戲碼，讓康崔拉斯吞下本季第2次救援失敗，同時也讓藍鳥取得對戰2連勝。
巴傑在賽後興奮地表示：「這太不真實了，這是令人難以置信的一刻。」洛普費多也說：「巴傑漂亮的一擊真的太有趣了。」天使教頭華盛頓（Ron Washington）則仍對子弟兵有信心：「康崔拉斯擅長對付左打者，只是他今天沒有成功罷了。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言