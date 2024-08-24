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MLB／藍鳥九下絕地大反攻 「背靠背」開轟逆轉天使奪勝

聯合新聞網／ 綜合報導
巴傑敲出再見轟，被隊友潑水慶賀。 法新社
巴傑敲出再見轟，被隊友潑水慶賀。 法新社

藍鳥隊今天主場迎戰與天使隊4連戰第2場比賽，天使原先靠著在二局打下的4分大局維持領先，藍鳥在後苦苦追趕至1分差，進入九局下半，天使終結者康崔拉斯（Roansy Contreras）一個人都沒解決，遭到背靠背的追平轟與再見轟狙擊，終場藍鳥逆轉成功，5：4奪下2連勝。

天使在二局上靠著一輪猛攻打下4分大局，藍鳥在四局下追回2分，六局下再追1分，不過一直欠缺關鍵一擊，一路落後來到九局下半，面對天使終結者康崔拉斯，新秀洛普費多（Joey Loperfido）一棒扛出中左外野，用最快的方式將比分追平，下一棒巴傑（Addison Barger）選擇用最戲劇性的方式結束比賽。

巴傑先是打了一支以毫釐之差旋出界外的大號界外全壘打，下一球略微修正一下，球留在界內並飛出大牆，上演了追平後說再見的背靠背戲碼，讓康崔拉斯吞下本季第2次救援失敗，同時也讓藍鳥取得對戰2連勝。

巴傑在賽後興奮地表示：「這太不真實了，這是令人難以置信的一刻。」洛普費多也說：「巴傑漂亮的一擊真的太有趣了。」天使教頭華盛頓（Ron Washington）則仍對子弟兵有信心：「康崔拉斯擅長對付左打者，只是他今天沒有成功罷了。」

洛普費多敲出1支追平陽春砲。 法新社
洛普費多敲出1支追平陽春砲。 法新社

天使 藍鳥

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