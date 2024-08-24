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MiLB／林振瑋6局無失分飆速155公里 8月4場先發奪3勝

中央社／ 台北24日電
林振瑋今天投6局無失分、飆速155公里，率隊以5比0搶勝，拿下個人本季第9勝，8月4場出賽拿下3勝。 取自IG
林振瑋今天投6局無失分、飆速155公里，率隊以5比0搶勝，拿下個人本季第9勝，8月4場出賽拿下3勝。 取自IG

旅美聖路易紅雀隊投手林振瑋今天在小聯盟1A先發對紐約大都會隊，林振瑋投6局無失分、飆速155公里，率隊以5比0搶勝，拿下個人本季第9勝，8月4場出賽拿下3勝。

林振瑋8月出賽狀況維持不錯，今天先發首局讓對手3上3下，2局下被首名打者敲出安打，2人出局後投出保送，但接著讓打者敲出滾地球、順利製造出局數。

林振瑋3局下再投出3上3下，4局下2人出局後被敲出長打，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局、力守不失分，6局下雖也有投出保送、被敲安打，但沒有掉分。

林振瑋今天總計用83球投6局，僅被敲出4支安打，投出7次三振、2次四壞保送，無失分，最快球速155公里，奪下個人本季第9勝，賽後防禦率2.89，8月4場出賽奪下3勝。

紅雀隊今天2局上就有攻勢，靠著單局3安、對手守備失誤攻下3分，7局上再有攻勢串聯，單局再添2分、順利搶勝。

匹茲堡海盜隊2A今天與舊金山巨人隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打3棒、守二壘，單場4打數沒有敲出安打，賽後打擊率降至2成19；海盜隊終場以6比1搶勝。

林振瑋 海盜

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