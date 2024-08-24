MLB／達比修離開限制名單 仍需數周復健才能回歸
教士隊日籍投手達比修有自7月6日因有私事需處理而被球隊放進限制名單，今天已經回到球隊，不過他只是離開限制名單，身上仍有傷勢，所以將回到傷兵名單中，預計還要時間恢復才能重返賽場。
達比修在6月1日因為左鼠蹊部拉傷被教士放進傷兵名單中，在復健賽只投了1場後卻又因右手發炎延後歸隊進度。在7月初又因私事被球隊放進限制名單，今天則回到15天傷兵名單中，他隨後也出現在教士主場與球隊會合，並進行了27球的牛棚練投。
38歲的達比修有本季前11場先發主投56.1局，繳出4勝3敗，防禦率3.20的成績。目前正是教士力拚季後賽資格的關鍵時刻，以4.5場勝差落後道奇暫居國聯西區第3，在國聯外卡爭奪戰中也居於外卡第2名。
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