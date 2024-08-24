快訊

提早一個月關門！ 花蓮人私房美食「蚵仔嫂」突永久停業 饕客撲空不捨

MLB／同場比賽竟一人打兩隊！大聯盟奇特紀錄將添一筆

豆漿降膽固醇又助減肥！專家驚揭「5種人」小心喝

MLB／達比修離開限制名單 仍需數周復健才能回歸

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修缺陣2個多月，今日已離開限制名單，將歸隊持續復健。 路透
達比修缺陣2個多月，今日已離開限制名單，將歸隊持續復健。 路透

教士隊日籍投手達比修有自7月6日因有私事需處理而被球隊放進限制名單，今天已經回到球隊，不過他只是離開限制名單，身上仍有傷勢，所以將回到傷兵名單中，預計還要時間恢復才能重返賽場。

達比修在6月1日因為左鼠蹊部拉傷被教士放進傷兵名單中，在復健賽只投了1場後卻又因右手發炎延後歸隊進度。在7月初又因私事被球隊放進限制名單，今天則回到15天傷兵名單中，他隨後也出現在教士主場與球隊會合，並進行了27球的牛棚練投。

38歲的達比修有本季前11場先發主投56.1局，繳出4勝3敗，防禦率3.20的成績。目前正是教士力拚季後賽資格的關鍵時刻，以4.5場勝差落後道奇暫居國聯西區第3，在國聯外卡爭奪戰中也居於外卡第2名。

教士 達比修有

相關新聞

MLB／他在打電動嗎？賈吉連4天開轟 洋基奪3連勝

「他根本是在打電動。」洋基隊友史丹頓（Giancarlo Stanton）的這句話，完美形容「法官」賈吉（ Aaron ...

MLB／史上最速「40轟40盜」 大谷翔平不玩二刀流挑戰空前紀錄

前一戰面對西雅圖水手跑出本季第39次盜壘的大谷翔平，已經累積39轟39盜，有望在今天對光芒一役中挑戰成為史上第6位「40轟40盜」俱樂部成員。 本季因為動刀無法投球上演二刀流的大谷翔平，把心力轉

MLB／同場比賽竟一人打兩隊！大聯盟奇特紀錄將添一筆

美國職棒大聯盟26日將出現一項奇特紀錄，紅襪隊捕手詹森（Danny Jansen）可望成為史上第一位在同一場比賽效力兩隊...

MLB／達比修離開限制名單 仍需數周復健才能回歸

教士隊日籍投手達比修有自7月6日因有私事需處理而被球隊放進限制名單，今天已經回到球隊，不過他只是離開限制名單，身上仍有傷勢，所以將回到傷兵名單中，預計還要時間恢復才能重返賽場。 達比修在6月1日

MiLB／莊陳仲敖遭強襲球擊中退場 鄧愷威先發4.1局無關勝敗

本季在運動家隊小聯盟連升2級，且在2A連續繳出6局無失分好投的莊陳仲敖，今天先發出戰雙城隊2A的比賽中，在第五局被強襲球擊中右前臂提前退場。效力巨人隊3A的鄧愷威今天先發面對水手隊3A，主投4.1局挨

MLB／大谷翔平新款金色公仔太嚇人！網：以為是柯林頓

道奇隊下周將在主場迎戰金鶯隊，當天會發送限量大谷翔平公仔，不過道奇官方曬出公仔照片後，讓不少球迷感到震驚，直呼一點都不像。 這是道奇本季第2次發放大谷公仔，當天前4萬名入場觀眾能獲得。這次款式是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。