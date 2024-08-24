MLB／他在打電動嗎？賈吉連4天開轟 洋基奪3連勝

「他根本是在打電動。」洋基隊友史丹頓（Giancarlo Stanton）的這句話，完美形容「法官」賈吉（Aaron Judge）的近況好到多誇張。賈吉連4天開轟，幫助洋基隊今天以3：0擊敗洛磯隊，取得3連勝，而他也朝著單季61轟的進度邁進。

前面對守護者隊的三連戰，賈吉已經敲出4發全壘打，今天面對洛磯隊雖然4打數1安打，不過6局下從弗里蘭（Kyle Freeland）手中又轟出一發陽春砲，也是本季第49轟。

#AllRise and maybe just stay risen.



FORTY-NINE home runs for Aaron Judge. pic.twitter.com/Je4x6KzpBz — MLB (@MLB) 2024年8月24日

洋基隊還有在4局上史丹頓的陽春砲、5局上靠失誤得到1分，先發投手洛登（Carlos Rodon）6局無失分後，3名後援投手也聯手完封。

洋基總教練布恩今天賽前才說：「賈吉現在做得最棒的地方是，我甚至感覺不到他有特別火燙之類的，我感覺他一直就是這麼棒。」

這是賈吉本季第2次連4場開轟，這4天敲出了5轟，而最近8場比賽敲出7轟、近11戰8轟、近25戰14轟、近34戰17轟，開轟頻率確實很「穩定」。