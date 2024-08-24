聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／他在打電動嗎？賈吉連4天開轟 洋基奪3連勝
「他根本是在打電動。」洋基隊友史丹頓（Giancarlo Stanton）的這句話，完美形容「法官」賈吉（Aaron Judge）的近況好到多誇張。賈吉連4天開轟，幫助洋基隊今天以3：0擊敗洛磯隊，取得3連勝，而他也朝著單季61轟的進度邁進。
前面對守護者隊的三連戰，賈吉已經敲出4發全壘打，今天面對洛磯隊雖然4打數1安打，不過6局下從弗里蘭（Kyle Freeland）手中又轟出一發陽春砲，也是本季第49轟。
洋基隊還有在4局上史丹頓的陽春砲、5局上靠失誤得到1分，先發投手洛登（Carlos Rodon）6局無失分後，3名後援投手也聯手完封。
洋基總教練布恩今天賽前才說：「賈吉現在做得最棒的地方是，我甚至感覺不到他有特別火燙之類的，我感覺他一直就是這麼棒。」
這是賈吉本季第2次連4場開轟，這4天敲出了5轟，而最近8場比賽敲出7轟、近11戰8轟、近25戰14轟、近34戰17轟，開轟頻率確實很「穩定」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言