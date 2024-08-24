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MLB／史上最速「40轟40盜」 大谷翔平不玩二刀流挑戰空前紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
已經累積39轟39盜的大谷翔平，有機會創下史上最快速達成「40轟40盜」的紀錄。 路透社
已經累積39轟39盜的大谷翔平，有機會創下史上最快速達成「40轟40盜」的紀錄。 路透社

前一戰面對西雅圖水手跑出本季第39次盜壘的大谷翔平，已經累積39轟39盜，有望在今天對光芒一役中挑戰成為史上第6位「40轟40盜」俱樂部成員。

本季因為動刀無法投球上演二刀流的大谷翔平，把心力轉移到提升盜壘效率上，除了將個人單季盜壘紀錄從26次大幅提升到39次外，到目前為止僅被抓到4次，成功率高達90.7%，同樣創下生涯新高。

倘若大谷翔平能夠順利完成1轟1盜，他將成為第6位「40轟40盜」的球員，同時也將刷新以最少場次達標的歷史級紀錄。

先前達標「40轟40盜」的球員當中，用了最少場次的是2006年的索利安諾（Alfonso Soriano），當時他花了147場達標，最終繳出46轟41盜。

其次是1988年的坎塞柯（Jose Canseco），他用了151場，累積42轟40盜；上季的勇士悍將亞古納（Ronald Acuna Jr.）達成41轟73盜壘，他花了152場，1998年的「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez）排名其後，用了153場繳出42轟46盜。邦茲（Barry Bonds）則是在1996年完成42轟40盜，當年她用了158場

大谷翔平到目前僅花125場，就達成39轟39盜，有望輕鬆打破索利安諾的紀錄，而且是提前至少20場出賽，可謂震古鑠今。

如果以比賽場次比例計算，大谷翔平按目前速度有機會達成49轟49盜，甚至是挑戰大聯盟史上首見的單季50轟50盜。

大聯盟「40轟40盜」俱樂部

1988年坎塞柯（Jose Canseco）：42轟40盜，151場

1996年邦茲（Barry Bonds）：42轟40盜，158場

1998年羅德里格茲（Alex Rodriguez）：42轟46盜，153場

2006年索利安諾（lfonso Soriano）：42轟40盜，147場

2023年亞古納（Ronald Acuna Jr.）：41轟73盜壘，152場

成功 西雅圖

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