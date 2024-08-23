快訊

家長控愛女慘遭同學咬傷、打頭掐脖「大哭逾10分鐘」 幼兒園師竟無作為

昔遭嗆「可以去死」 郝龍斌今轟柯文哲禁不起誘惑：民眾黨的負債

毫無悔意...檢怒斥警政監林明佐「賣官求榮」 起訴求重刑還基層警公道

MiLB／莊陳仲敖遭強襲球擊中退場 鄧愷威先發4.1局無關勝敗

聯合新聞網／ 綜合報導
莊陳仲敖本季在小聯盟展現絕佳實力，目前在2A防禦率僅0.47。 記者許正宏／攝影
莊陳仲敖本季在小聯盟展現絕佳實力，目前在2A防禦率僅0.47。 記者許正宏／攝影

本季在運動家隊小聯盟連升2級，且在2A連續繳出6局無失分好投的莊陳仲敖，今天先發出戰雙城隊2A的比賽中，在第五局被強襲球擊中右前臂提前退場。效力巨人隊3A的鄧愷威今天先發面對水手隊3A，主投4.1局挨1轟，投出2次四壞與1次觸身球，失了2分責失，無關勝敗。

莊陳仲敖升上2A後表現出色，幾乎將1A成績複製上2A，今日掉的唯一1分是他升上2A以來掉的第1分，目前的防禦率是0.47，可說是宰制2A的成績。可惜的是今天進入到第五局的投球時，面對到費德科（Kyler Fedko）時遭到擊出的強襲球打中右前臂，隨後便被換下場休息。本日莊陳仲敖主投4局，挨1轟失1分，投出5次三振，表現仍舊出色，但最終運動家2A延長賽以3：4不敵雙城2A。

鄧愷威持續在巨人3A奮鬥，今天先發4.1局無關勝敗。 中央通訊社
鄧愷威持續在巨人3A奮鬥，今天先發4.1局無關勝敗。 中央通訊社

鄧愷威則是迎來本季在3A的第9場先發，主投4.1局失掉兩分，挨了1發全壘打，控球稍嫌不穩，85球中有47顆好球，好壞球比接近1：1，防禦率略下降至9.16，最快球速來到93.9英里（約151.1公里），終場巨人3A以13：5大勝水手3A，鄧愷威無關勝敗；另外在海盜2A的鄭宗哲在11局上半上場代打遭到三振，本季打擊率為2成21。

小聯盟 莊陳仲敖 鄧愷威 鄭宗哲

相關新聞

MLB／賈吉48轟出爐再拚60 柯爾6局0失分率隊1安打完封守護者

洋基隊昨日甫終止3連敗，趁著美東龍頭競爭者金鶯隊近況不佳，洋基全力迎戰與守護者隊3連戰的最終場。近況超火燙的洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）連3天開轟，本季第48轟出爐，王牌柯爾（Ger

MiLB／林昱珉在12強情蒐團前挨3轟吞敗 曾總下一站訪潘文輝

目前效力響尾蛇隊2A的台灣左投林昱珉，今日先發出戰太空人隊2A，主投5.1局猛飆7K，不過也挨了3轟丟掉4分，吞下敗投。本場比賽12強總教練曾豪駒也在場觀看。 林昱珉此役先發5.1局退場，用球數

MiLB／莊陳仲敖遭強襲球擊中退場 鄧愷威先發4.1局無關勝敗

本季在運動家隊小聯盟連升2級，且在2A連續繳出6局無失分好投的莊陳仲敖，今天先發出戰雙城隊2A的比賽中，在第五局被強襲球擊中右前臂提前退場。效力巨人隊3A的鄧愷威今天先發面對水手隊3A，主投4.1局挨

MLB／大谷翔平新款金色公仔太嚇人！網：以為是柯林頓

道奇隊下周將在主場迎戰金鶯隊，當天會發送限量大谷翔平公仔，不過道奇官方曬出公仔照片後，讓不少球迷感到震驚，直呼一點都不像。 這是道奇本季第2次發放大谷公仔，當天前4萬名入場觀眾能獲得。這次款式是

MLB／35上35下延續中！ 勇士終結者寫2大超狂紀錄

勇士隊今天以3：2擊敗費城人隊，近5戰取得4勝，也報了昨天輸給費城人的一箭之仇。勇士當家終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）奪下本季第28場救援成功，同時寫下兩大紀錄。 伊格列西

MLB／藍鳥克萊門特神奇全壘打 速球與眼同高也能開轟

藍鳥隊今日在主場迎戰天使隊，進行雙方4連戰首戰，藍鳥靠著2局下半的5分大局奠定勝基，其中克萊門特（Ernie Clement）面對包曼（Mike Baumann）幾乎投到與眼睛相同高度的速球，居然一棒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。