MiLB／莊陳仲敖遭強襲球擊中退場 鄧愷威先發4.1局無關勝敗

本季在運動家隊小聯盟連升2級，且在2A連續繳出6局無失分好投的莊陳仲敖，今天先發出戰雙城隊2A的比賽中，在第五局被強襲球擊中右前臂提前退場。效力巨人隊3A的鄧愷威今天先發面對水手隊3A，主投4.1局挨1轟，投出2次四壞與1次觸身球，失了2分責失，無關勝敗。

莊陳仲敖升上2A後表現出色，幾乎將1A成績複製上2A，今日掉的唯一1分是他升上2A以來掉的第1分，目前的防禦率是0.47，可說是宰制2A的成績。可惜的是今天進入到第五局的投球時，面對到費德科（Kyler Fedko）時遭到擊出的強襲球打中右前臂，隨後便被換下場休息。本日莊陳仲敖主投4局，挨1轟失1分，投出5次三振，表現仍舊出色，但最終運動家2A延長賽以3：4不敵雙城2A。

鄧愷威持續在巨人3A奮鬥，今天先發4.1局無關勝敗。 中央通訊社

鄧愷威則是迎來本季在3A的第9場先發，主投4.1局失掉兩分，挨了1發全壘打，控球稍嫌不穩，85球中有47顆好球，好壞球比接近1：1，防禦率略下降至9.16，最快球速來到93.9英里（約151.1公里），終場巨人3A以13：5大勝水手3A，鄧愷威無關勝敗；另外在海盜2A的鄭宗哲在11局上半上場代打遭到三振，本季打擊率為2成21。