MLB／35上35下延續中！ 勇士終結者寫2大超狂紀錄

勇士隊今天以3：2擊敗費城人隊，近5戰取得4勝，也報了昨天輸給費城人的一箭之仇。勇士當家終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）奪下本季第28場救援成功，同時寫下兩大紀錄。

伊格列西亞斯近況絕佳，自7月27日之後就未曾讓對手上過壘包，連續11局無安打無保送無失分，他也成為大聯盟史上第3位至少投1局且連續10局達成這項壯舉的投手，上一次要追溯到2013年紅襪上原浩治。

2014年佩提特創下連續面對46名打者無人上壘的大聯盟紀錄。 路透

伊格列西亞斯至今已寫下35上35下的紀錄，也是勇士自1961年以來隊史首見。值得一提的是，前巨人隊佩提特（Yusmeiro Petit）曾在2014年曾經達成連續解決46名打者的大聯盟紀錄，至今還無人能超越。

伊格雷西亞斯本季出賽49場，累積2勝1敗，28場救援成功排名國聯第4，49局的投球中送出49K，僅投出8次保送，防禦率1.45。