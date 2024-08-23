MiLB／林昱珉在12強情蒐團前挨3轟吞敗 曾總下一站訪潘文輝
目前效力響尾蛇隊2A的台灣左投林昱珉，今日先發出戰太空人隊2A，主投5.1局猛飆7K，不過也挨了3轟丟掉4分，吞下敗投。本場比賽12強總教練曾豪駒也在場觀看。
林昱珉此役先發5.1局退場，用球數93球，被敲5支安打，其中包括3轟，共失4分責失，另有7三振，3次四壞保送，防禦率略漲至4.50。隊友也沒給他太多火力支援，終場響尾蛇2A以2：6輸球，林昱珉吞下本季第5敗。
林昱珉本月已登板4場，成績1勝2敗，合計22.2局投球，送出24次三振，8月防禦率3.57。21歲的林昱珉去年出戰杭州亞運繳出亮眼表現，今年有機會再度入選國手，征戰11月登場的世界棒球12強賽。而曾豪駒今天拜訪林昱珉之後，明天預計將與效力費城人隊體系的潘文輝見面。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言