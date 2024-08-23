MiLB／林昱珉在12強情蒐團前挨3轟吞敗 曾總下一站訪潘文輝

目前效力響尾蛇隊2A的台灣左投林昱珉，今日先發出戰太空人隊2A，主投5.1局猛飆7K，不過也挨了3轟丟掉4分，吞下敗投。本場比賽12強總教練曾豪駒也在場觀看。

林昱珉此役先發5.1局退場，用球數93球，被敲5支安打，其中包括3轟，共失4分責失，另有7三振，3次四壞保送，防禦率略漲至4.50。隊友也沒給他太多火力支援，終場響尾蛇2A以2：6輸球，林昱珉吞下本季第5敗。

世界12強棒球賽中華隊總教練曾豪駒近期前往美國探訪在美職體系打拼的選手們，取材年底12強名單。 圖／中華職棒提供

林昱珉本月已登板4場，成績1勝2敗，合計22.2局投球，送出24次三振，8月防禦率3.57。21歲的林昱珉去年出戰杭州亞運繳出亮眼表現，今年有機會再度入選國手，征戰11月登場的世界棒球12強賽。而曾豪駒今天拜訪林昱珉之後，明天預計將與效力費城人隊體系的潘文輝見面。