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MLB／藍鳥克萊門特神奇全壘打 速球與眼同高也能開轟
藍鳥隊今日在主場迎戰天使隊，進行雙方4連戰首戰，藍鳥靠著2局下半的5分大局奠定勝基，其中克萊門特（Ernie Clement）面對包曼（Mike Baumann）幾乎投到與眼睛相同高度的速球，居然一棒扛出左外野大牆形成2分砲。終場藍鳥以5：3帶走勝利。
根據數據顯示，這顆球的高度有4.6英尺高（約1.4公尺），這發全壘打是自從2008年《Statcast》啟用以來擊球點第2高的全壘打，飛行的距離有380英尺（約115.8公尺），算上仰角與其他數據，這發全壘打除了金鶯隊主場的金鶯公園（Oriole Park）外，在其他29座大聯盟球場都能飛出場外。
藍鳥就是靠著這支全壘打與二局下半連續安打奪得5分，即便天使九局上半力挽狂瀾，靠著卡瓦達斯（Niko Kavadas）的3分砲追分，仍然無力回天，值得一提的是，這支3分砲是卡瓦達斯大聯盟生涯首安。藍鳥與天使兩隊分別是美東與美西墊底，賽後仍與各自分區的龍頭相差至少15場勝差。
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