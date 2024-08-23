MLB／海盜狀元飆161公里火球 6局無失分好投助隊完封紅人

海盜隊在主場面隊紅人展開4連戰，首戰派出火球狀元史肯斯（Paul Skenes）掛帥先發，他今天主投6局送出9K無失分，最快球速來到100.1英里（約161.1公里），幫助球隊以7：0完封紅人，收下本季個人第8勝。

史肯斯在首局就展現出投球威力外的一大亮點，在保送紅人快腿克魯茲（Elly De La Cruz）後，展現優異的牽制能力，讓克魯茲無緣在壘包肆虐。隨後二到四局史肯斯送給對手9上9下，還飆出100.1英里速球，五、六局雖然有跑者上壘，但都無法形成威脅。

The electricity levels are off the charts ⚡️



Paul Skenes picks off Elly De La Cruz. pic.twitter.com/Jh8FMCRoSn — MLB (@MLB) 2024年8月22日

海盜打線在五局下把握紅人先發羅多洛（Nick Lodolo）控球危機，連續選到兩次保送與1次觸身球攻佔滿壘，隨後雷諾斯（Bryan Reynolds）敲安先馳得點，接著巴特（Joey Bart）挨球吻，紅人換投後一上場又被連續敲安，單局灌進6分形成大局。六局下半葛蘭多（Yasmani Grandal）再補上中外野方向的陽春全壘打，就此將比賽定調。

史肯斯本場主投6局，用球數87顆中有53顆好球，僅被打出2支安打沒有失分，飆出9次三振，收下本季的第8勝。對於自己今天的表現，史肯斯說：「我對我休賽期間所做的準備感到很滿意，那些東西正在派上用場。」海盜教頭謝爾頓（Derek Shelton）也讚許：「他真的是很棒的一名投手，他總能貢獻好的投球內容。」