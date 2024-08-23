MLB／前天才敲致勝3分砲！ 道奇仍DFA多屆金手套老將

道奇隊今天宣布將曾獲得5屆金手套、生涯累積180轟的老將海沃德（Jason Heyward）指定讓渡，空出來的位置將由從傷兵名單回歸的泰勒（Chris Taylor）來填補。

35歲老將海沃德去年繳出回春表現，有著15轟與2成69打擊率的成績單，創下自2019年以來的新高，今年以1年900萬美元續約，開季曾因傷缺陣，復出後表現平平，儘管前天在八局下敲出致勝代打3分砲，但仍遭到道奇DFA，本季出賽63場，累積6轟、28打點、4盜，打擊率為2成08。道奇有7天時間決定交易以及釋出海沃德。

泰勒具有工具人的特性，不過本季表現也不甚佳。 美聯社

不過替補上的33歲的工具人泰勒本季表現也不甚理想，出賽64場貢獻3轟和15打點，打擊率僅有1成67，先前他因左腹股溝受傷進入傷兵名單，休養1個月後才歸隊。