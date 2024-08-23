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MLB／賈吉48轟出爐再拚60 柯爾6局0失分率隊1安打完封守護者

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉今天敲出本季第48轟，穩居聯盟全壘打王。 路透
賈吉今天敲出本季第48轟，穩居聯盟全壘打王。 路透

洋基隊昨日甫終止3連敗，趁著美東龍頭競爭者金鶯隊近況不佳，洋基全力迎戰與守護者隊3連戰的最終場。近況超火燙的洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）連3天開轟，本季第48轟出爐，王牌柯爾（Gerrit Cole）也繳出6局無失分好投，率隊6：0擊敗守護者，3連戰2：1取得對戰優勢。

賈吉今日在四局下半炸裂，逮中威廉斯（Gavin Williams）的變速球擊出陽春砲，幫助球隊先馳得點。洋基五下又有攻勢，靠著威爾斯（Austin Wells）的高飛犧牲打以及「怪力男」史丹頓Giancarlo Stanton）揮出3分砲，打下。八局下藉由萊斯（Ben Rice）擊出高飛犧牲打再下一城。賈吉近3場比賽敲了4轟，目前穩居大聯盟全壘打王史丹頓也在本場比賽打出本季第21轟。

柯爾今天主投6局只被敲出1支安打。 美聯社
柯爾今天主投6局只被敲出1支安打。 美聯社

而柯爾今天更是威風八面，除了首局首打席被史蒂文．關（Steven Kwan）敲安上壘外，主投6局沒有被再被敲出任何安打，接任的後援投手也沒有讓球在外野落地，形成一場接力完成的1安打完封，柯爾也奪下生涯第150勝。守護者全場除了關的安打外，只靠著洋基送出的6次保送站上壘包。值得一提的是，守護者球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）在6局上上壘後發動盜壘成功，達成30轟30到成就。

洋基總教練總教練布恩（Aaron Boone）對於賈吉的好表現展現十足信心：「在他身上一切皆有可能。所以沒有什麼會讓我感到驚訝的。」賈吉也期待著再度挑戰單季60轟，他說道：「如果這樣的成就能帶著我們進入季後賽，拿個冠軍戒，我想會是件很酷的事。」由於金鶯於今日的比賽輸給太空人隊，洋基已把勝差拉至1.5場。

Giancarlo Stanton 史丹頓 史蒂文．關 守護者 柯爾 洋基 賈吉

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