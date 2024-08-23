MiLB／傳李灝宇因坐巴士本季報銷 經紀公司：以球團公告為準

旅美好手李灝宇效力老虎隊2A，昨天傳出因長時間坐巴士導致背部受傷，本季提前報銷。不過所屬經紀公司表示，李灝宇背部不適是打擊造成，一切以球團正式公告為準。

《底特律新聞報》報導指出，李灝宇為了前往波特蘭比賽，坐13小時巴士導致背部受傷，本季提前報銷。

經紀公司悍創指出，李灝宇坐車13小時是2到3周前的事，之後仍有持續出賽，並繳出4安猛打賞表現。最近一次比賽是8月16日，只打1打數退場。據球團回報，李灝宇傷勢是揮棒造成不舒服，非長時間坐車。

李灝宇目前是老虎農場排名前10大物，球團很保護他，16日比賽保險起見，提前將他換下；目前沒把他放進傷兵名單，也未對外說明，主因是檢查報告尚未出爐。

經紀公司呼籲，任何關於李灝宇健康資訊，應以球團正式公告為準。對於不實消息老虎球團也很困惑，該新聞目前已下架，無法找到相關資料。