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MLB／水手6月後戰績雪崩式下滑 大刀解雇9年老教頭
近期戰績大崩盤的水手隊今日做出重大人事異動，決定拔除瑟維斯（Scott Servais）執掌9年的兵符，連帶打擊教練德哈特（Jarret DeHart）也一併打包走人。
美聯西區龍頭在6月中旬前都還是水手隊的囊中物，領先第二名的太空人來到10場勝差，沒想到水手戰績自此一蹶不振，僅打出20勝33敗，不只丟了龍頭，截至昨日為止，還反而落後太空人5場勝差。
自昨日被道奇橫掃後，水手近9戰吞了8場敗仗，球隊總管狄波托（Jerry Dipoto）今天在休兵日炒掉總教練瑟維斯與打擊教練德哈特，將由威爾森（Dan Wilson）接手總教練職位。
瑟維斯自2016年賽季開始執掌水手兵符以來，累計執教戰績668勝624敗、勝率51.7%，狄波托肯定塞維斯多年來的帶兵表現，不過他認為球隊必須有所改變：「我們需要做一些事情來創造一個不同的氛圍，我認為我們需要一個新的聲音。」
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