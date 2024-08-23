快訊

扯耳、反折手…私人暑訓營違法招生涉虐童 中市府稽查：立即停辦重罰

超微研發中心設廠高雄 陳其邁今親口證實「在亞灣區」

圖解新光金併購案 台新金、中信金「聘禮」比一比

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／水手6月後戰績雪崩式下滑 大刀解雇9年老教頭

聯合新聞網／ 綜合報導
瑟維斯自2016年執掌水手兵符，但近日因戰績下跌而丟了工作。 路透
瑟維斯自2016年執掌水手兵符，但近日因戰績下跌而丟了工作。 路透

近期戰績大崩盤的水手隊今日做出重大人事異動，決定拔除瑟維斯（Scott Servais）執掌9年的兵符，連帶打擊教練德哈特（Jarret DeHart）也一併打包走人。

美聯西區龍頭在6月中旬前都還是水手隊的囊中物，領先第二名的太空人來到10場勝差，沒想到水手戰績自此一蹶不振，僅打出20勝33敗，不只丟了龍頭，截至昨日為止，還反而落後太空人5場勝差。

自昨日被道奇橫掃後，水手近9戰吞了8場敗仗，球隊總管狄波托（Jerry Dipoto）今天在休兵日炒掉總教練瑟維斯與打擊教練德哈特，將由威爾森（Dan Wilson）接手總教練職位。

瑟維斯自2016年賽季開始執掌水手兵符以來，累計執教戰績668勝624敗、勝率51.7%，狄波托肯定塞維斯多年來的帶兵表現，不過他認為球隊必須有所改變：「我們需要做一些事情來創造一個不同的氛圍，我認為我們需要一個新的聲音。」

水手

相關新聞

MLB／賈吉48轟出爐再拚60 柯爾6局0失分率隊1安打完封守護者

洋基隊昨日甫終止3連敗，趁著美東龍頭競爭者金鶯隊近況不佳，洋基全力迎戰與守護者隊3連戰的最終場。近況超火燙的洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）連3天開轟，本季第48轟出爐，王牌柯爾（Ger

MLB／前田健太中繼上陣挨滿貫 5局失6分吞本季第6敗

老虎隊踢館小熊隊主場，雙方進行3連戰最後1場比賽，日籍投手前田健太在二局下接替擔任「假先發」的霍頓（Tyler Holton），但在5局的投球中失掉6分，其中還包括阿瑪亞（Miguel Amaya）的

MiLB／傳李灝宇因坐巴士本季報銷 經紀公司：以球團公告為準

旅美好手李灝宇效力老虎隊2A，昨天傳出因長時間坐巴士導致背部受傷，本季提前報銷。不過所屬經紀公司表示，李灝宇背部不適是打擊造成，一切以球團正式公告為準。 《底特律新聞報》報導指出，李灝宇為了前往

MLB／前天才敲致勝3分砲！ 道奇仍DFA多屆金手套老將

道奇隊今天宣布將曾獲得5屆金手套、生涯累積180轟的老將海沃德（Jason Heyward）指定讓渡，空出來的位置將由從傷兵名單回歸的泰勒（Chris Taylor）來填補。 35歲老將海沃德去

MLB／水手6月後戰績雪崩式下滑 大刀解雇9年老教頭

近期戰績大崩盤的水手隊今日做出重大人事異動，決定拔除瑟維斯（Scott Servais）執掌9年的兵符，連帶打擊教練德哈特（Jarret DeHart）也一併打包走人。 美聯西區龍頭在6月中旬前

MLB／海盜狀元飆161公里火球 6局無失分好投助隊完封紅人

海盜隊在主場面隊紅人展開4連戰，首戰派出火球狀元史肯斯（Paul Skenes）掛帥先發，他今天主投6局送出9K無失分，最快球速來到100.1英里（約161.1公里），幫助球隊以7：0完封紅人，收下本

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。