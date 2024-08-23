MLB／前田健太中繼上陣挨滿貫 5局失6分吞本季第6敗

老虎隊踢館小熊隊主場，雙方進行3連戰最後1場比賽，日籍投手前田健太在二局下接替擔任「假先發」的霍頓（Tyler Holton），但在5局的投球中失掉6分，其中還包括阿瑪亞（Miguel Amaya）的滿貫砲，最終老虎以2：10輸球，系列賽1勝2敗收官，前田則吞下本季第6敗。

老虎今天推派霍頓擔任「開局投手」，投1局退場後由前田健太接替投球，但他先是被同樣來自日本的鈴木誠也敲安，隨後又製造滿壘局面，此時阿瑪亞鎖定第1球攻擊，飛出左外野大牆，生涯首支滿貫砲出爐，球評甚至以「肥美多汁」來形容這次紮實的擊球，小熊在前三局打完就取得5：0領先。

MIGUEL AMAYA CRUSHES HIS FIRST CAREER GRAND SLAM! 🔥 pic.twitter.com/wkACPDAj1O — Cubs Zone (@CubsZone) 2024年8月22日

老虎打線受制於小熊先發投手史提爾（Justin Steele）7局10K好投，唯一攻勢出現在7局上半，由托克森（Spencer Torkelson）擊出的2分砲幫助老虎破蛋，不過這也是老虎全場僅有的2分。前田退場後，小熊在7局下半再添4分，開了老虎魯閣。總計前田本場賽後戰績2勝6敗，防禦率也來到了6.42。

阿瑪亞今天繳出了4支3外加5分打點的好表現，賽後受訪時他說道：「打滿貫砲是我從小到大就夢想的事，能達成這個目標的感覺非常好。」前田也認為自己的投球有待加強：「那球太內角了，當時是2出局，如果能抓下出局數的話一切都會不一樣。」