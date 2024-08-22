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MiLB／李灝宇坐巴士13小時背部受傷 本季報銷

中央社／ 台北22日電
李灝宇。圖／悍創運動行銷提供(資料照)
李灝宇。圖／悍創運動行銷提供(資料照)

美國職棒底特律老虎隊台灣好手李灝宇今年在小聯盟2A繳出好成績，不過根據美國媒體報導，李灝宇之前在移動坐長途巴士時導致背部受傷，本季報銷無法再出賽，要展望明年球季。

21歲「怪力男」李灝宇自2021年加盟費城人隊，展開美職生涯，並在去年被交易到老虎隊，今年首度從2A出發，且整季打擊狀況都維持得不錯。

不過根據美國媒體「底特律新聞報」報導，李灝宇日前因為坐長途巴士13小時，導致背部受傷而整季報銷，報導中提到，雖然李灝宇今年球季已經結束，不過可以展望明年球季春訓營之前回歸。

李灝宇自從上次在台灣時間8月16日出賽之後，就沒有出賽紀錄，本季在2A出賽87場，342打數敲出102支安打，包含12發全壘打，為職業生涯最多轟，還跑出16次盜壘，追平去年成績，另外送回56分打點，打擊率2成98。

小聯盟 老虎 費城人

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