MLB／洋基火球男昨僅投3局便退場 確定因背傷進入傷兵名單

洋基隊火球男希爾（Luis Gil）在昨日先發面對守護者隊，在第四局時示意防護員上場，隨後便退場休息。今日洋基也宣布希爾因為下背部的拉傷將進入放進15天傷病名單中，並從3A拉上投手沃倫（Will Warren）前來支援。

希爾在前三局失了2分，並沒有太大異狀，但進入到第四局的投球時先被羅奇歐（Brayan Rocchio）敲了陽春砲，接著投出保送，面對拉米瑞茲（Jose Ramirez）投出第2球後面露不適，隨後教練與防護員便上前了解狀況，隨後希爾退場休息。

Luis Gil lands on the IL pic.twitter.com/aO8WBCZWEH — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2024年8月21日

賽後轉播字卡顯示希爾是因背部緊繃退場，而今天總教練布恩（Aaron Boone）在受訪時則表示，希爾的背傷輕微，希望他能夠在進入傷病名單後用15天盡快回歸。希爾本季繳出12勝6敗，防禦率3.39，144K的優異表現。

昨日在希爾退場後洋基在四局下半追平比數，不過守護者在延長12局上半海灌6分奠定勝基，終場以9：5贏球。