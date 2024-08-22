MLB／洋基火球男昨僅投3局便退場 確定因背傷進入傷兵名單
洋基隊火球男希爾（Luis Gil）在昨日先發面對守護者隊，在第四局時示意防護員上場，隨後便退場休息。今日洋基也宣布希爾因為下背部的拉傷將進入放進15天傷病名單中，並從3A拉上投手沃倫（Will Warren）前來支援。
希爾在前三局失了2分，並沒有太大異狀，但進入到第四局的投球時先被羅奇歐（Brayan Rocchio）敲了陽春砲，接著投出保送，面對拉米瑞茲（Jose Ramirez）投出第2球後面露不適，隨後教練與防護員便上前了解狀況，隨後希爾退場休息。
賽後轉播字卡顯示希爾是因背部緊繃退場，而今天總教練布恩（Aaron Boone）在受訪時則表示，希爾的背傷輕微，希望他能夠在進入傷病名單後用15天盡快回歸。希爾本季繳出12勝6敗，防禦率3.39，144K的優異表現。
昨日在希爾退場後洋基在四局下半追平比數，不過守護者在延長12局上半海灌6分奠定勝基，終場以9：5贏球。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言