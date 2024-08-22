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MLB／「搖搖人」奎托復出首戰皇家 6.1局好投打線卻遭完封

聯合新聞網／ 綜合報導
奎托時隔11個月回歸大聯盟，退場時皇家球迷也為他鼓掌。 路透
奎托時隔11個月回歸大聯盟，退場時皇家球迷也為他鼓掌。 路透

2014年國聯三振王，壘上無人時以抬腿後將身體搖晃後再出手而聞名的「搖搖人」奎托（Johnny Cueto）在7月被遊騎兵隊釋出後轉戰天使隊，在今天重返大聯盟，復出首戰就面對皇家隊先發登板，繳出6.1局失3分的優質先發，不過天使打線受制於羅倫佐（Michael Lorenzen）7局無失分表現遭到完封，奎托苦吞敗投。

38歲的奎托在2014年效力紅人隊時奪下國聯三振王，也在同年與2016年入選明星賽，去年與馬林魚隊結束賓主關係後與遊騎兵簽下小聯盟約，不過在今年7月遭到釋出後轉投天使。上一次他在大聯盟出賽已是去年9月28日的事了。

羅倫佐今天主投7局強力壓制天使打線，奪下勝投。 路透
羅倫佐今天主投7局強力壓制天使打線，奪下勝投。 路透

奎托今天的失分出現在第三局與第六局，分別是伊斯貝（Kyle Isbel）的2分打點二壘安打狙擊，以及梅蘭德斯（MJ Melendez）的陽春砲。七局下奎托續投，1出局後被換下，退場時主場的皇家球迷紛紛起立鼓掌，奎托也脫帽向球迷們致意。

雖然奎托送出優質內容，不過皇家先發，在老虎隊時期與費城人隊互換我國好手李灝宇的羅倫佐（Michael Lorenzen）今天威風八面，主投7局飆出5次三振，僅被打出4支安打，牛棚也未讓天使越雷池一步，終場天使以0：3不敵皇家，復出的奎托吞下敗投。

Johnny Cueto 大聯盟 天使 皇家

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