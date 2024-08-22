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MLB／洋基好投+重砲重回美東龍頭 投打都有紀錄進行中

聯合新聞網／ 綜合報導
柯特斯今天主投7局無保送無失分，成為洋基隊史第5位連續兩場繳出此成績的投手。 法新社
柯特斯今天主投7局無保送無失分，成為洋基隊史第5位連續兩場繳出此成績的投手。 法新社

今天洋基隊在主場以8：1擊退守護者隊，加上龍頭競爭者之一的金鶯隊遭到大都會再見轟狙擊，以0.5場的勝差終止3連敗，也重新回到美東龍頭。今天洋基投打都有出色發揮，兩方也都有特殊紀錄進行中。

洋基先發左投柯特斯（Nestor Cortes）今天投出7局無失分，也沒投出保送的優質內容，再加上上一場對上聯盟爐主白襪隊7局9K，無保送無失分的表現下，成為洋基隊史第5位連續兩場繳出至少投出7局，且無失分無保送的選手。隊史此前達成此紀錄的有1905年的歐斯（Al Orth）、1972年的凱萊（Steve Kline）、1975年的杭特（Jim Hunter）以及1977年的古德瑞（Ron Guidry）。

賈吉火燙手感依舊，有機會挑戰個人在2022年的單季60轟紀錄。 路透
賈吉火燙手感依舊，有機會挑戰個人在2022年的單季60轟紀錄。 路透

打擊方面，根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導指出，今天敲出本季第47轟的賈吉（Aaron Judge）本季繳出.334/.465/.722的打擊三圍，敲出47轟與117分打點，上次在非禁藥年代能有如此高長打率的球員，已經要追溯到1957年「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）了。

柯特斯賽後受訪時提到：「將局數拉長是我應該做的事。能夠投滿7局對團隊來說很重要。」賈吉也對自己信心喊話：「我試著每一年都要變得更好，同時我也會做任何能夠幫助洋基拿下世界大賽冠軍的事情。這就是為何我在這裡。我試著在每場比賽傾盡我的全部。」

Nestor Cortes 洋基 賈吉

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