MLB／大谷翔平盜壘又加1 聽牌最速40轟40盜狂紀錄

道奇隊今日與水手隊之戰以8：4拿下勝利，大谷翔平敲出1安打另有1次四壞，為球隊跑回2分，也跑出本季第39次盜壘成功，距離「40轟、40盜」僅各差1轟與1盜。

大谷翔平今天作為開路先鋒，3局下在2出局、一壘有人時選到保送延續攻勢，下一棒貝茲（Mookie Betts）的二壘安打敲回2分打點，將比數超前為2：1，道奇隊此後未再落後。

5局下大谷在1出局後敲出安打，隨後施展快腿盜上三壘，本季第39盜出爐，而道奇隊接下來一連串安打，不僅大谷回來得分，此局一口氣猛攻5分拉開分差。

大谷翔平以4打數1安打作收，另有1次三振、1次四壞保送，賽後打擊率2成91，本季125場出賽就已39轟、39盜，接下來只要在22場以內補上1轟加1盜，就能刷新大聯盟史上最少場次「40轟、40盜」紀錄。

道奇先發投手弗萊賀提（Jack Flaherty）5.2局丟掉2分（1分責失），奪得本季第10勝；水手隊吉伯特（Logan Gilbert）則是4.2局就狂失8分（6分責失），雖有7次三振但也被敲7支安打，吞下本季第10敗。