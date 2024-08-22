快訊

板橋馬場明星馬「王子」命喪火窟 身價超過500萬、6年前曾是應曉薇愛馬

賴清德明致祭八二三烈士 上次去金門被郭台銘突襲

柯文哲政治獻金再爆來自對岸 民眾黨：初步看有身分證

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平盜壘又加1 聽牌最速40轟40盜狂紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷跑出本季第39次盜壘成功，距離「40轟、40盜」僅各差1轟與1盜。 美聯社
大谷跑出本季第39次盜壘成功，距離「40轟、40盜」僅各差1轟與1盜。 美聯社

道奇隊今日與水手隊之戰以8：4拿下勝利，大谷翔平敲出1安打另有1次四壞，為球隊跑回2分，也跑出本季第39次盜壘成功，距離「40轟、40盜」僅各差1轟與1盜。

大谷翔平今天作為開路先鋒，3局下在2出局、一壘有人時選到保送延續攻勢，下一棒貝茲（Mookie Betts）的二壘安打敲回2分打點，將比數超前為2：1，道奇隊此後未再落後。

5局下大谷在1出局後敲出安打，隨後施展快腿盜上三壘，本季第39盜出爐，而道奇隊接下來一連串安打，不僅大谷回來得分，此局一口氣猛攻5分拉開分差。

大谷翔平以4打數1安打作收，另有1次三振、1次四壞保送，賽後打擊率2成91，本季125場出賽就已39轟、39盜，接下來只要在22場以內補上1轟加1盜，就能刷新大聯盟史上最少場次「40轟、40盜」紀錄。

道奇先發投手弗萊賀提（Jack Flaherty）5.2局丟掉2分（1分責失），奪得本季第10勝；水手隊吉伯特（Logan Gilbert）則是4.2局就狂失8分（6分責失），雖有7次三振但也被敲7支安打，吞下本季第10敗。

大谷翔平 道奇

延伸閱讀

離40轟40盜近在咫尺 大谷翔平接下來還可拚三冠王

MLB／大谷翔平雙安+第38盜逼近40-40 道奇3轟演逆轉秀

MLB／盜壘失敗→安全折返 大谷翔平神閃身大演逃脫秀

MLB／第39轟出爐助克蕭奪勝 大谷翔平離「40-40」更近了

相關新聞

MLB／大谷翔平盜壘又加1 聽牌最速40轟40盜狂紀錄

道奇隊今日與水手隊之戰以8：4拿下勝利，大谷翔平敲出1安打另有1次四壞，為球隊跑回2分，也跑出本季第39次盜壘成功，距離...

MLB／「賈索」連兩天同場轟包辦8分 賈吉雙響助洋基止3連敗

索托（Juan Soto）、賈吉（Aaron Judge）連續兩天同場開轟，不同的結局是今天以8：1大勝守護者隊，索托以...

MLB／紅雀九下連選2保送續命 延長賽亞瑞納多再見滿貫擊退釀酒人

紅雀隊於自家主場展開與釀酒人隊3連戰的第2場比賽，正規9局打完雙方戰成6：6平手，10局下半紅雀靠著亞瑞納多（Nolan Arenado）的再見滿貫全壘打以10：6氣走釀酒人，雙方系列賽戰成1：1平手

MLB／傷癒復出表現倒吃甘蔗仍吞敗 韋蘭德： 開局腎上腺素高

太空人與紅襪隊今天進行3連戰最終場，3屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）傷癒復出，主投5局失2分，不過太空人打線熄火，終場以1：4輸球，韋蘭德也吞下敗投。 今天是韋蘭德2個多月

MLB／系列賽第2度挨再見轟 金鶯教頭：不再設定固定終結者

在主場與與金鶯隊進行3連戰最終戰的大都會隊，在9局下半靠著溫克（Jesse Winker）的再見全壘打，幫助球隊在3連戰第2度以4：3收下勝利，同時也是第2支再見全壘打，苦主都是金鶯終結者多明奎茲（S

MLB／游擊手史上第1人！ 紅人22歲怪物達標20轟60盜里程碑

紅人隊超快腿克魯茲（Elly De La Cruz）今天對陣藍鳥隊時在5局敲安上壘並靠著暴投攻佔得點圈後，趁著左投利特爾（Brendon Little）的投球盜上三壘，完成本季第60次盜壘成功，達成「

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。