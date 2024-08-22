MLB／紅雀九下連選2保送續命 亞瑞納多延長賽再見滿貫退釀酒人

紅雀隊於自家主場展開與釀酒人隊3連戰的第2場比賽，正規9局打完雙方戰成6：6平手，10局下半紅雀靠著亞瑞納多（Nolan Arenado）的再見滿貫全壘打以10：6氣走釀酒人，雙方系列賽戰成1：1平手。

前三局雙方分數掛零，直到四局下半紅雀靠著老將范姆（Tommy Pham）的高飛犧牲打與溫恩（Masyn Winn）的安打取得2：0領先。不過釀酒人馬上在五、六兩局各追1分將比數追平。七局雙方也各有2分進帳。釀酒人在八局上由歐提茲（Joey Ortiz）的2分打點二壘安打再度超前，帶著2分領先進入九局下半。2出局滿壘的情況下，釀酒人終結者威廉斯（Devin Williams）控球失準，連投2個保送讓紅雀追平比數，還發生了釀酒人教頭墨菲（Pat Murphy）因抗議好球帶而遭驅逐的插曲，比賽就此進入延長。

IT'S A #WALKOFF SLAM FOR NOLAN ARENADO 🤯 pic.twitter.com/tlqkj0AOp3 — MLB (@MLB) 2024年8月22日

十局上，紅雀靠著海斯利（Ryan Helsley）化解三壘有人的危機，將比分鎖定在平手局面，下個半局亞瑞納多（Nolan Arenado）把握住滿壘局面，從梅吉爾（Trevor Megill）手中敲出一發再見滿貫砲，用最華麗的方式捍衛了自家主場。

本場比賽繳出猛打賞包含一發再見滿貫砲的亞瑞納多無疑是致勝功臣，賽後受訪時他稱自己已進入「心流狀態」：「我為我自己的角色感到開心，不管我表現的是好是壞，我很喜歡我心思專一的時候。」雖然賽後紅雀將系列戰扳成1：1，但仍在國聯西區落後龍頭釀酒人11場勝差。