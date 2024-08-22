MLB／傷癒復出表現倒吃甘蔗仍吞敗 韋蘭德： 開局腎上腺素高

太空人與紅襪隊今天進行3連戰最終場，3屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）傷癒復出，主投5局失2分，不過太空人打線熄火，終場以1：4輸球，韋蘭德也吞下敗投。

今天是韋蘭德2個多月以來首度登板，前2局狀態不穩，被敲4安失2分；不過他3到5局飆出4K，讓紅襪打線9上9下，結束投球工作。韋蘭德本場用76球（好球52顆），最快球速95.9英里（約154.3公里），投出6K和1保送，被敲4安失2分，賽後防禦率3.92。

韋蘭德賽後受訪談到自己的狀態，「前2局腎上腺素有點高，後來感覺出手狀態很好，所以能放鬆一點，不再嘗試每球都飆球速，而是控制好進壘點，我做到這點。」

韋蘭德前2局速球有95到96英里，3到5局降成93到94英里後，表現反而更好。對此韋蘭德表示，「如果有需要，我還能再提升球速，在那個球速下，我認為能控好進壘點，更相信自己的滑球。」