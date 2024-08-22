MLB／系列賽第2度挨再見轟 金鶯教頭：不再設定固定終結者
在主場與與金鶯隊進行3連戰最終戰的大都會隊，在9局下半靠著溫克（Jesse Winker）的再見全壘打，幫助球隊在3連戰第2度以4：3收下勝利，同時也是第2支再見全壘打，苦主都是金鶯終結者多明奎茲（Seranthony Domínguez）。
雙方前8局以3：3戰成平手，9局下半金鶯派出終結者多明格茲鎖定比分，而大都會也決定更換代打溫克，雙方纏鬥到滿球數後，最終由代打的溫克勝出，面對低角度的速球，溫克把握機會一棒將球送出中外野大牆，讓多明奎茲在3天內第2度被說再見。
數據顯示，多明奎茲是近35年來第5位在單一系列賽被打至少兩次再見全壘打的投手，而面對自家終結者被對手兩度擊破，讓金鶯總教練海德（Brandon Hyde）在賽後直言，後面不會再設定固定的終結者人選。
金鶯本季的最後防線始終搖擺不定，原先的當家守護神包提斯塔（Félix Bautista）因動了韌帶置換手術而賽季報銷，而接手的「金寶」金布洛爾（Craig Kimbrel）表現也不甚理想。多明奎茲2度爆炸後，對於金鶯的牛棚可謂一大壓力，海德表示：「不管輪值內有誰，我們牛棚都有8位球員，我們正試著找到那位為我們收下勝利的人。」
美聯東區龍頭的競爭持續白熱化，洋基隊今天以8：1擊敗守護者隊，目前以0.5場勝差領先金鶯。
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