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MLB／游擊手史上第1人！ 紅人22歲怪物達標20轟60盜里程碑

聯合新聞網／ 綜合報導
克魯茲盜三壘成功，達成了20-60成就。 美聯社
克魯茲盜三壘成功，達成了20-60成就。 美聯社

紅人隊超快腿克魯茲（Elly De La Cruz）今天對陣藍鳥隊時在5局敲安上壘並靠著暴投攻佔得點圈後，趁著左投利特爾（Brendon Little）的投球盜上三壘，完成本季第60次盜壘成功，達成「20轟、60盜」紀錄，成為史上第一位達成此紀錄的游擊手。

克魯茲本季已經敲有21轟，隨後成為史上第5位，同時也是最年輕達成「20轟、60盜」的球員，更是史上第一位辦到這項壯舉的游擊手。而最近一位締造單季「20轟、60盜」的是去年國聯MVP、勇士隊的亞古納（Ronald Acuna Jr.）在2019年寫下，但他達成的是更上一層樓的41轟、73盜紀錄。

加上今天達標的克魯茲，大聯盟過去共有5人、8度辦到單季「20轟、60盜」紀錄，分別是同樣來自紅人的名將摩根（Joe Morgan）在1973年與1976年兩度達成，以及以1406次盜壘寫下大聯盟生涯紀錄的「盜劫王者」韓德森（Rickey Henderson）在1985年、1986年與1990年三度締造，其他的紀錄締造者還有1986年的戴維斯（Eric Davis）與去年的亞古納。

而今日克魯茲則繳出了4支3的表現，包含本季第22轟與第60次盜壘，幫助紅人以11：7擊敗藍鳥，報了昨天被藍鳥「開魯閣」的一箭之仇。

亞古納 克魯茲 大聯盟 紅人

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