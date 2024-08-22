MLB／「賈索」連兩天同場轟包辦8分 賈吉雙響助洋基止3連敗

索托（Juan Soto）、賈吉（Aaron Judge）連續兩天同場開轟，不同的結局是今天以8：1大勝守護者隊，索托以36轟寫下生涯新高，賈吉更是敲出單場雙響砲，洋基終止3連敗。

今天是「賈索組合」本季第11次同場開轟，這11場洋基戰績是9勝2敗，索托、賈吉昨天「背靠背」開轟，不過都是陽春砲，球隊也以5：9輸球。

今天狀況不同，索托首局就從坎蒂洛（Joey Cantillo）手中轟出一發兩分砲，這是索托近9場比賽的第8轟，本季開轟數突破生涯新高。

賈吉則是在3局上同樣從坎蒂洛手中轟出兩分砲，7局上則是砲轟中繼投手摩根（Eli Morgan）一發陽春砲，本季第46、47轟都出爐，2022年賈吉曾寫下單季62轟的美聯紀錄，今年照此進度也有機會達到60轟。

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4局上索托還有一支清壘的二壘安打，自己雖然在二、三壘間被夾殺出局，但一棒打回3分打點，「賈索組合」包辦洋基隊全部8分打點。

而洋基先發投手柯特斯（Nestor Cortes）7局被敲3支安打無失分的演出，拿下本季第7勝（10敗）；坎蒂洛4局被敲6支安打丟掉7分，吞下第3敗（0勝）。