MLB／道奇雙王牌一喜一憂 山本由伸拚9月復出 葛拉斯諾沒這麼快

道奇隊日籍強投山本由伸近日復健進度漸趨良好，將力拚9月份回歸投手丘，不過道奇陣中一眾投手紛紛掛傷號，除了王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）仍在傷兵名單，團隊共有4名投手需要進行韌帶重建手術（Tommy John Surgery）。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）對山本的投球表達表現出十足的信心：「球從他手中投出時十分具有生命力，只要恢復得宜，一切都會開始上軌道。」而山本則認為復健的工作需要一步步確實進行。道奇預計在下周讓山本投3局的復健賽。

道奇一票投手掛傷號，王牌葛拉斯諾復健狀況也不樂觀。 路透

至於另一位王牌葛拉斯諾就沒這麼樂觀，8月中他因右肘肌腱炎放入15天傷兵名單，但以目前進度來說難以準時回歸，羅伯茲認為：「對他來說可能很沮喪，但總是得聽從自己的身體。」道奇目前在國聯西區僅領先3場，被響尾蛇與教士緊咬，山本與葛拉斯諾的復健進度將直接關乎球隊的戰績。

除了兩大王牌，道奇其他投手也飽受傷兵所苦，新秀萊恩（River Ryan）加入了岡索林（Tony Gonsolin）、希恩（Emmet Sheehan）與赫特（Kyle Hurt）的韌帶重建行列，一眾好手都面臨賽季報銷的命運，甚至連正在針對手肘復健的梅伊（Dustin May）也傳出食道撕裂的無妄之災，本季也無緣歸隊。