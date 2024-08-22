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MLB／紅人傳奇球星瓦托宣布退休 去年被趕出場成生涯最終戰

聯合新聞網／ 綜合報導
紅人傳奇一壘手瓦托。 美聯社
紅人傳奇一壘手瓦托。 美聯社

紅人隊傳奇一壘手瓦托（Joey Votto）今天在社群媒體正式宣布退休，結束17年大聯盟生涯。

現年40歲的沃托於2002年選秀會被紅人以第2輪選進，2007年首度登上大聯盟，曾6度入選明星賽、2010年奪下國聯MVP，2011年獲選金手套。他以卓越的選球能力聞名，生涯共8746打席，累積2135安、356轟、1365次保送和1144分打點，打擊率0.294，整體攻擊指數（OPS）0.920。

瓦托去年賽季結束後成為自由球員，他沒有等到紅人合約，之後與家鄉球隊藍鳥簽小聯盟合約，但出賽31場，打擊率只有0.165，敲出2轟，沒有獲得重返大聯盟機會。值得一提的是，去年10月2日紅人面對紅雀隊比賽中，瓦托與裁判爭吵被趕出場，這確定成為他大聯盟生涯最終戰。

瓦托今天在社群媒體宣布退休，影片中他說，「就這樣了，我正式從棒球界退休。」文章則感謝家人、學生時期球隊、教練、名人堂球星羅倫（Scott Rolen）及昔日隊友布魯斯（Jay Bruce）。

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