MLB／前小熊奪冠功臣貝耶茲對上老東家 地主球迷英雄式歡呼

前小熊奪冠功臣貝耶茲（Javier Baez）今天作為老虎游擊手回到老東家，受到球迷英雄式歡迎。他也在受訪時吐露心聲，稱小熊是「家」。

貝耶茲生涯前7個賽季都在小熊度過，並在2016年幫助球隊得到歷史性的世界大賽冠軍，打破近長達71年的「山羊魔咒」，當初他以強力打擊和防守獲得國聯冠軍系列賽MVP，也被譽為「魔術師」。

「來到這裡總是很特別，」貝耶茲在賽前說道：「我有一個孩子出生在這裡，我可以稱這裡為家，我是在這個團隊長大的。」比賽開始小熊也播放經精彩片段向貝耶茲致敬，他在第2局上場打擊時，許多球迷甚至站起身鼓掌並爆發熱烈歡呼高喊「Ja-vy！」他則是舉起頭盔作為回應，然後走上本壘板。

雖然面子給足，但小熊沒打算送出比賽，靠著貝林傑（Cody Bellinger）5局下逆轉比分的關鍵二壘安打和史旺森（Dansby Swanson）的陽春砲，最終以3：1收下勝利。貝耶茲則是遭到壓制，慘吞4K。