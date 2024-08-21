MLB／大谷叩關最速「40轟40盜」 教頭盼再現33年前經典畫面
道奇日本球星大谷翔平今天面對水手雖然沒有敲轟，但也貢獻2支安打，並加碼本季第38次盜壘，仍有機會完成史上最速「40轟、40盜」偉業。總教練羅伯茲（Dave Roberts）也寄予厚望，並表示希望在大谷達成紀錄後，能重現33年前韓德森（Rickey Henderson）舉起壘包的經典畫面。
本場比賽道奇以6：3擊敗水手，賽後談到大谷接近「40轟、40盜」時羅伯茲說：「翔平可能是史上最偉大的球員！我祈禱他能達成這個成就。」接著他也表示希望大谷能重現1991年大聯盟盜壘王韓德森創下939盜紀錄後，將二壘壘包舉起的經典畫面，「我希望能看到他（大谷）高舉二壘壘包，就像韓德森那樣。」
不過，當美媒詢問羅伯茲是否會為大谷舉起二壘壘包共同慶祝時，他毫不猶豫地回答「不會！」並開玩笑回應今天發生的小插曲，羅伯茲因不滿一次好球帶判決，從板凳區衝上場找主審理論，「今天我已經衝出板凳區了，那已經是我能走的最遠距離！」
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