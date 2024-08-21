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MLB／藍鳥打線放煙火！單場5轟創本季新高 教練：會傳染

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥今天在主場對上紅人，狂敲本季新高5轟，其中史普林格貢獻雙響砲。 美聯社
藍鳥今天在主場對上紅人，狂敲本季新高5轟，其中史普林格貢獻雙響砲。 美聯社

藍鳥打線放起煙火，今天在主場對上紅人，狂敲本季單場新高5轟，幫助球隊10：3，在系列賽首戰落敗後扳回一城。

藍鳥本季戰績低迷，但若只看這場比賽可能沒有人會這麼覺得。首局瓦修（Daulton Varsho）和華格納（Will Wagner）分別敲安取得開門紅，第2局洛普費多（Joey Loperfido）、巴格（Addison Barger）再用安打進帳1分。接著輪到史普林格（George Springer）進行打擊，他抓住1顆紅中橫掃球後，狠狠轟出左外野兩分砲，幫助藍鳥4：1領先。

在這發兩分砲後藍鳥打線徹底瘋狂，3局下柯克（Alejandro Kirk）和霍爾維茲（Spencer Horwitz）背靠背開轟拿下2分，5局下希門尼斯（Leo Jimenez）先貢獻帶2分打點的全壘打後，「春天哥」史普林格再來1記陽春砲，有始有終的為這場「煙火秀」完美收尾。終場藍鳥以10：3痛宰紅人，扳平系列戰。

巧合的是，藍鳥上1次達成單場5轟正是去年美國時間8月20日，同樣對上紅人，比數也是10：3由藍鳥獲勝。

「史普林格的第1轟顯然改變了比賽，」藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）在賽後談道：「這（全壘打）好像會傳染一樣。」

MLB Springer 史普林格 藍鳥

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