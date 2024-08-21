MLB／暌違近1年重返 老將奎托首戰對決老東家皇家

老將投手奎托(Johnny Cueto)本季在小聯盟不斷掙扎，終於在近日迎來回歸機會。天使決定將他拉上大聯盟，並在本週掛帥先發，對上老東家皇家。

天使總教練華盛頓（Ron Washington）今天證實，球團決定拉上38歲的奎托重返大聯盟，並在本週對上皇家的系列賽最終戰以先發登場。華盛頓雖然對奎托能否帶領球隊仍有疑慮，但他表示這位老將的經驗對陣中年輕球員會有幫助。

本季奎托在天使小聯盟共4次先發戰績3勝0敗，主投23.1局防禦率3.09，上次登板大聯盟已經是去年9月。而今年在山多瓦（Patrick Sandoval）動刀、索利亞諾（José Soriano）進入傷兵名單後，天使先發輪值急需補強，奎托便成為人選。

華盛頓指出，雖然奎托與巔峰相比有落差，但油箱裡還有油，且豐富的經驗可以在比賽中派上用場。