MLB／笑稱大谷是機器人 勇士歐蘇納炸第37轟有望成三冠王
勇士與費城人隊今天展開3連戰，勇士右投羅培茲（Reynaldo Lopez）先發5局飆10K只失1分，重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）扛出本季第37轟，幫助勇士以3：1贏球，收下3連勝。
費城人本場推出王牌投手惠勒（Zack Wheeler），3局下勇士哈里斯（Michael Harris II）擊出適時安打先馳得點，費城人4上靠著瑞爾穆托（J.T. Realmuto）帶有1分打點的安打扳平戰局。
6下歐蘇納是首名打者，相中惠勒94英里（約151公里）速球，將球扛出中外野大牆，飛行距離432呎，這是他本季第37轟。勇士終場以3：1勝出，目前戰績67勝58敗，落後費城人6場；外卡排名第3，領先大都會隊2.5場。
大谷翔平今天未開轟，歐蘇納目前只落後大谷2轟，94分打點和打擊率3成09都暫居國聯第1。當被問到是否有考慮成為梅德威克（Joe Medwick）後，首位國聯打擊三冠王，歐蘇納笑稱，「我不煩惱這件事，因為每個人都知道另一邊有個機器人，大谷是機器人。」
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