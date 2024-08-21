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MLB／大谷翔平雙安+第38盜逼近40-40 道奇3轟演逆轉秀

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平今天5打數2安打，外加本季第38次盜壘成功。 美聯社
大谷翔平今天5打數2安打，外加本季第38次盜壘成功。 美聯社

道奇隊全場3發全壘打，海沃德（Jason Heyward）8局下代打3分砲取得超前，最終以6：3逆轉擊敗水手隊，不過大谷翔平單場2支安打沒參與到煙火秀，也是全壘打榜前5名打者今天唯一未開轟的寂寞之人。

水手隊靠著波蘭柯（Jorge Polanco）在1局上、3局上的兩支適時安打，灌進3分打點，然而4局下道奇隊勒克斯（Gavin Lux）、孟西（Max Muncy）連續兩天開轟，追近到1分落後，7局上貝茲（Mookie Betts）的適時二壘安打追平比數。

8局下道奇隊先靠觸身球、四壞堆疊壘包，2出局後海沃德上場代打，一棒將穆諾茲（Andres Munoz）的球掃到右外野全壘打牆外，用3分砲奠定勝利。

大谷翔平今天5打數2安打，3局下敲出三壘打沒辦法回來得分，8局下的一壘打又發揮腳程盜上二壘，但依舊沒得分，不過本季第38盜出爐，也讓他距離「40轟、40盜」里程碑只差1轟、2盜。

今年大聯盟全壘打榜前5名，賈吉（Aaron Judge）、桑坦德（Anthony Santander）、歐蘇納（Marcell Ozuna）、索托（Juan Soto）今天都開轟，大谷翔平雖然缺席，但39轟依舊排在第2，領先桑坦德、歐蘇納2轟。

大谷翔平

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