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MLB／索托、賈吉背第5次靠背開轟沒用 洋基輸球讓出美東第一

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
索托（右）、賈吉（左）上演「背靠背」開轟，這是兩人本季第5次，但洋基在延長賽12局上半被守護者打爆輸球。 路透
索托（右）、賈吉（左）上演「背靠背」開轟，這是兩人本季第5次，但洋基在延長賽12局上半被守護者打爆輸球。 路透

洋基索托（Juan Soto）、賈吉（Aaron Judge）上演「背靠背」開轟，這是兩人本季第5次連兩打席開轟並列隊史第2多，然而比賽一路打到延長賽12局才由守護者隊以9：5拿下勝利，加上今天金鶯隊贏球，洋基也讓出美東王座掉到第2。

今天1局下索托先揮出右外野一發陽春砲，寫下本季第35轟、追平個人最高，相隔5球，下一打席的賈吉也開砲，中外野全壘打是他本季第45轟，兩轟苦主都是左投波伊德（Matthew Boyd），也幫助洋基隊取得2：0領先。

單季連續兩打席開轟的組合，洋基隊史最多是戴蒙（Johnny Damon）、塔薛爾拉（Mark Teixeira）的6次，索托、賈吉本季累積5次有望追平。

而大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）則表示，索托、賈吉開季前126場比賽就締造35轟、100次以上四壞保送，這史上最快締造此紀錄的組合，而過去同隊能達成單季35轟、100次四壞的也僅有5組搭擋，前一次是2006年歐提茲（David Ortiz）與曼尼（Manny Ramirez）。

只不過守護者隊在1局上、3局上各得1分追平比數，4局上羅奇歐（Brayan Rocchio）的一發陽春砲更一度超前，不過4局下沃爾普（Anthony Volpe）的二壘安打幫助洋基隊扳平。

兩隊此後突然陷入得分荒，3：3的局面一路維持到延長賽，直到12局上守護者隊突然攻破洋基防線，一口氣打下6分，賈吉12局下的安打雖然幫助洋基隊追回2分，但仍無法彌平差距。

先發希爾（Luis Gil）只投3局掉3分就退場，洋基隊牛棚總動員，全場一共用了9名投手，是隊史自2021年8月6日以來的單場最高紀錄。

洋基 索托 賈吉

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