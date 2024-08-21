MiLB／12強情蒐小組剛出發 鄭宗哲轟出本季第11轟

世界棒球12強賽中華隊情蒐小組才剛出發，海盜隊2A的鄭宗哲今天就轟出一發2分砲、本季第11轟，雖然鄭宗哲身處40人名單無法參加12強賽，但情蒐小組依舊會列入觀察名單。

鄭宗哲在今天對巨人隊2A之戰先發第3棒、游擊手，4局下球隊0：3落後時敲出2分砲，追近到1分落後，海盜隊2A更在後段演出逆轉秀，以7：5拿下下例，而鄭宗哲則是4打數1安打，1發全壘打攻下2分打點，另有1次保送、1次三振，打擊率為2成24。

Two Run HR by SS Tsung-Che Cheng @AltoonaCurve #LetsGoBucs pic.twitter.com/RCN81ZgKVf — Pittsburgh Pirates Player Development Report (@PGHplayerDev) 2024年8月21日

12強賽將在今年11月開打，雖然根據大聯盟規範，40人名單內球員不能參與，不過中華隊總教練曾豪駒、情蒐統籌教練陳瑞昌昨晚啟程赴美，目標是盡可能觀察所有旅外球員，包含40人名單內球員，第一站就是有著鄭宗哲、陳柏毓的海盜隊2A。

中華隊目前80人大名單中包含12名旅外球員，根據世界棒總規定，參賽球隊必須在9月中提出45人名單、10月提交28人正選名單，這也是情蒐必須盡快啟動的原因。