MLB／勇士再失主力！重砲萊利右手骨折 剩餘例行賽確定報銷

勇士上季以104勝58敗傲視大聯盟，但今年主力球員紛紛陷入傷兵潮，戰績不如以往。今天再度傳來噩耗，重砲三壘手萊利（Austin Riley）因右手骨折，例行賽剩餘賽程確定報銷。

勇士今年已經失去上季國聯MVP亞古納（Ronald Acuna Jr.）和王牌投手史泰德（Spencer Strider），昨天對上天使的比賽中又發生意外。萊利對上投手寇扎諾維茲（Jack Kochanowicz）時遭97英里（約156公里）速球擊中，經核磁共振檢查後確定右手骨折，將缺席6至8週，剩餘例行賽宣告報銷。不過若勇士成功闖進季後賽，萊利仍有機會回歸。

Austin Riley has been removed from today's game after getting hit by this pitch. pic.twitter.com/uRoiOKSjuw — Bally Sports South (@BallySportsSO) 2024年8月18日

萊利過去連3年都能敲出30轟以上，是球隊不可或缺的重砲手。在本季報銷後他留下打擊率2成56、上壘率3成22、長打率4成61，並且敲出19轟、56分打點。2019年賽季來到大聯盟後，為勇士在例行賽貢獻153轟。

勇士過去6年皆在所屬分區封王，不過本季受傷病侵襲，目前位居第2，落後龍頭費城人7場，紀錄可能就此中斷。倘若要再闖季後賽需要靠外卡資格，但目前勇士排名危險，在外卡最後1名，大都會則以2場勝差緊追在後。