MLB／道奇野手傷兵歸隊組「無情打線」羅伯茲：我好興奮

道奇隊野手傷兵陸續歸隊，今天面對水手隊，靠勒克斯（Gavin Lux）陽春彈和孟西（Max Muncy）兩分砲，以3：0贏球。賽後道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）直呼，「這是一條無情打線。」

道奇本場比賽先發打線依序是大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、赫南德茲（Teoscar Hernández）、勒克斯、史密斯（Will Smith）、孟西、羅哈斯（Miguel Rojas）及韓裔金手套內野手艾德曼（Tommy Edman）。

韓裔金手套內野手艾德曼。 路透

孟西先前因腹斜肌拉傷缺陣約3個月，回歸首戰就敲出兩分砲，全場4打數1安打；艾德曼則迎來本季初登場，3打數1安打。羅伯茲賽後表示，「讓艾德曼打第9棒，為打線增加巨大深度，這是一條無情打線，當孟西排在第7棒時，說明了一些事。」

「當你發現第1棒到第9棒，不但能敲長打，還能敲安打並把球打到各個方向，這就是我們組成陣容的方式，終於，我們有機會見證」羅伯茲說。

羅伯茲也稱讚孟西擊出2分砲，「這給我們喘息空間，也給凱利（Joe Kelly）多一點準備時間，讓菲利普斯（Evan Phillips）結束比賽。我真的好興奮，我們終於在野手方面達到完全健康狀態。」