MLB／太空人塞揚強投韋蘭德將回歸 遊騎兵狄葛隆展開復建賽

太空人3屆塞揚老將韋蘭德（Justin Verlander）因傷缺陣2個月，近期終於迎來復出，預計在本周與紅襪系列賽的最後1戰擔任先發出賽。

41歲的韋蘭德在6月因頸部不適進入傷兵名單，直到8月初才登板進行復健，分別在小聯盟2A和3A各進行1場賽事。總計投7局被敲出6安失3分，送出8次K與兩次四壞球保送。

太空人教頭艾斯帕達（Joe Espada）表示，韋蘭德在季末回歸意義重大，「我們知道這對他來說代表什麼，他是我們贏球文化重要的一部份，他的回歸對我們球隊來說是個很大的助力，尤其是在賽季中後段。」至於韋蘭德回歸當天是否有限制，艾斯帕達則說道： 「不會把用球數說死，因為他可能會給我們驚喜，但我們肯定會密切關注他的工作量。」

兩屆塞揚王牌狄葛隆即將展開復健賽。 美聯社

而除了太空人，遊騎兵也有機會迎來強投回歸。兩屆塞揚王牌狄葛隆（Jacob deGrom）在去年6月接受韌帶置換手術後，便未有大聯盟登板紀錄。而他將在本周展開復建賽，若順利的話預計在9月10日回歸大聯盟；而老將薛則（Max Scherzer）本周五也將開始進行復健賽。