MLB／大谷3支1加映壘包逃脫秀 水手華裔投手布萊恩胡問天敗

道奇隊遭封鎖6局，直到第7局終於迸發兩轟，勒克斯（Gavin Lux）陽春砲、孟西（Max Muncy）兩分砲領銜，幫助道奇以3：0擊敗水手隊，大谷翔平3打數敲出1安打、另靠1次保送上壘。

道奇今天展開與水手隊的3連戰，面對華裔投手布萊恩．胡（Bryan Woo），大谷首打席敲安上壘，隨後嘗試盜壘被識破牽制，在壘間形成夾殺，大谷急停後，先朝二壘橫移一步後再回一壘，面對透納（Justin Turner）伸出的手套，展現腰力一個閃身成功躲過，安全回到一壘。

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布萊恩．胡接下來上演精彩壓制，前6局投完，道奇計分板安打欄上仍然僅有大谷在首局敲出的安打，其中大谷在第2打席打向中外野遭到接殺，第3打席則是二壘方向滾地球出局。

隊友不支援，水手布萊恩．胡再次問天吞敗。 美聯社

布萊恩．胡的好投在第7局破功，先被勒克斯敲出陽春砲，再對史密斯（Will Smith）投出觸身球後退場，賈西亞（Yimi García）接手後被孟西敲出兩分砲，布萊恩．胡此役以6.1局被敲2安打、失2分悲情吞敗。

布萊恩．胡吞下本季第2敗，而他今年至今先發15場，防禦率仍維持在2.12，在水手隊史球季前15場先發防禦率排名第二佳，僅次於2013年岩隈久志2013年的2.06。