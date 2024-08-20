MLB／沒搶到大谷卻沒替代方案 巴塞特談藍鳥戰績掙扎原因
藍鳥本季戰績低迷，位居美聯東區爐底。季後賽機會渺茫讓他們在交易大限前成為賣家，分別送走日籍投手菊池雄星、39歲老將透納（Justin Turner）等球員。陣中位居二號輪值的
投手巴塞特（Chris Bassitt）就認為，本賽季如此掙扎、是由於追求大谷翔平失利後，藍鳥並未尋找替代方案，最終導致補強不足。
巴塞特日前接受採訪，針對藍鳥的問題說道：「我們（藍鳥）在大谷翔平的籃子裡投入7億美元（約213億台幣），但並未成功得到他，然後也沒有把目標轉向其他頂級球星。」他接著解釋：「那些非常優秀的球隊不是只和1位超級巨星一起共事，而是和3到4名。這就是現在比賽的本質和牛棚的配置。」另外，他也補充球隊需要更多優秀打者保護小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。
藍鳥上個休賽季沒能成功得到大谷後，還是在自由市場花費7500萬美元（約23億台幣），分別簽下老將基爾邁爾（Kevin Kiermaier）、「IKF」基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）、透納以及德里奎茲（Yariel Rodriguez）。不過本季交易大限後，僅剩德里奎茲還在陣中。
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