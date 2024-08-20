快訊

日本羽賽／王齊麟、邱相榤新組合 首戰就拍下日本第一男雙

大學生活如何塑造賀錦麗？辯論與政治運動之外還要會玩

陸軍43砲指部戰術輪車 屏東楓港「失控撞樹」7人送醫

MLB／沒搶到大谷卻沒替代方案 巴塞特談藍鳥戰績掙扎原因

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥先發投手巴塞特認為，本賽季戰績掙扎是由於追求大谷翔平失利後，球隊並未尋找替代方案。 美聯社
藍鳥先發投手巴塞特認為，本賽季戰績掙扎是由於追求大谷翔平失利後，球隊並未尋找替代方案。 美聯社

藍鳥本季戰績低迷，位居美聯東區爐底。季後賽機會渺茫讓他們在交易大限前成為賣家，分別送走日籍投手菊池雄星、39歲老將透納（Justin Turner）等球員。陣中位居二號輪值的

投手巴塞特（Chris Bassitt）就認為，本賽季如此掙扎、是由於追求大谷翔平失利後，藍鳥並未尋找替代方案，最終導致補強不足。

大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

巴塞特日前接受採訪，針對藍鳥的問題說道：「我們（藍鳥）在大谷翔平的籃子裡投入7億美元（約213億台幣），但並未成功得到他，然後也沒有把目標轉向其他頂級球星。」他接著解釋：「那些非常優秀的球隊不是只和1位超級巨星一起共事，而是和3到4名。這就是現在比賽的本質和牛棚的配置。」另外，他也補充球隊需要更多優秀打者保護小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。

大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

藍鳥上個休賽季沒能成功得到大谷後，還是在自由市場花費7500萬美元（約23億台幣），分別簽下老將基爾邁爾（Kevin Kiermaier）、「IKF」基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）、透納以及德里奎茲（Yariel Rodriguez）。不過本季交易大限後，僅剩德里奎茲還在陣中。

Bassitt MLB 大谷翔平 巴塞特 藍鳥

相關新聞

MLB／大谷3支1加映壘包逃脫秀 水手華裔投手布萊恩胡問天敗

道奇隊遭封鎖6局，直到第7局終於迸發兩轟，勒克斯（Gavin Lux）陽春砲、孟西（Max Muncy）兩分砲領銜，幫助...

MLB／響尾蛇馬提帶傷上陣傷勢加劇 與大谷翔平競爭MVP利空

響尾蛇隊明星二壘手馬提（Ketel Marte）自6月起手感火燙，與道奇隊大谷翔平同為國聯MVP熱門人選，不料他昨天帶傷上陣，又扭傷左腳踝導致傷勢加劇，響尾蛇球團今天宣布將他放進10天傷兵名單。

MLB／沒搶到大谷卻沒替代方案 巴塞特談藍鳥戰績掙扎原因

藍鳥本季戰績低迷，位居美聯東區爐底。季後賽機會渺茫讓他們在交易大限前成為賣家，分別送走日籍投手菊池雄星、39歲老將透納（Justin Turner）等球員。陣中位居二號輪值的 投手巴塞特（Chris

MLB／揮棒完就開始慶祝！大都會捕手3壞球後再見轟氣走金鶯

大都會捕手艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）今天對上金鶯敲出再見陽春砲，他一揮棒就知道球不可能再回來，開始霸氣慶祝。全場觀眾情緒沸騰，最終大都會4：3在主場戲劇性奪勝。 此戰大都會第

MLB／盜壘失敗→安全折返 大谷翔平神閃身大演逃脫秀

道奇隊日籍球星大谷翔平又展現一項驚人能力，今天在盜壘被抓到形成夾殺局面，成功回到一壘，讓各大媒體再度驚呼：「到底有什麼是...

MLB／太勇！弗里曼右手骨裂一度無法刷牙 休1天就返先發

道奇隊一壘手弗里曼（Freddie Freeman）前天守備時被球打中右手，診斷結果有髮絲狀骨裂，但今天仍出現在先發名單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。