MLB／響尾蛇馬提帶傷上陣傷勢加劇 與大谷翔平競爭MVP利空

響尾蛇隊明星二壘手馬提（Ketel Marte）自6月起手感火燙，與道奇隊大谷翔平同為國聯MVP熱門人選，不料他昨天帶傷上陣，又扭傷左腳踝導致傷勢加劇，響尾蛇球團今天宣布將他放進10天傷兵名單。

馬提本季出賽116場，累積30轟和81分打點，打擊率2成98，整體攻擊指數（OPS）達0.930。馬提的勝利貢獻值（WAR）6.2，略優於大谷翔平的6.1。

不過馬提先在8月10日面對費城人隊時腳踝受傷，休息3場後，前天他擔任指定打擊，昨天則在第9局代打上陣，打擊時左腳踝傷勢加重，未完成該打席就提前退場。

響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）受訪時提到馬提的狀況，「沒人知道馬提真正的歸隊時程表，我們以為他已康復，他展現健康狀態並進行高強度訓練，但施加力量時導致傷勢加重。」