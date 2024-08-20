MLB／揮棒完就開始慶祝！大都會捕手3壞球後再見轟氣走金鶯

大都會捕手艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）今天對上金鶯敲出再見陽春砲，他一揮棒就知道球不可能再回來，開始霸氣慶祝。全場觀眾情緒沸騰，最終大都會4：3在主場戲劇性奪勝。

此戰大都會第一局就靠著老將馬丁尼茲（J.D. Martinez）的２分砲先馳得點，前五局則取得3：1領先。金鶯在第7局靠著小將烏力亞斯（Ramón Urías）的2分砲追平成3：3，平手局面直到9局下半情勢發生變化。

１出局後輪由捕手艾瓦瑞茲打擊，面對火球男多明奎茲（Seranthony Domínguez）先是等出3顆壞球，接著他抓住1顆紅中偏上的內角四縫線速球，用棒子狠狠掃出1發陽春砲。這轟相當深遠，飛行距離來到421英呎（約128公尺），艾瓦瑞茲在出棒後就知道這球肯定留不住了，因此他向壘包緩緩走去，同時激動地用手指著地面大喊：「這就是我他X的能耐！」觀眾和隊友們也情緒高漲，最終大都會在歡呼聲中以4：3帶走勝利。

艾瓦瑞茲睽違1個多月再開轟，也是他本季第6發全壘打。本場比賽他3打數敲1安，賽後打擊率來到2成53、上壘率3成18、長打率4成10。在受訪提到那顆陽春砲時，他感謝教練門多薩（Carlos Mendoza）願意相信自己，讓他3壞球還能放心揮棒：「我非常感謝門多薩，因為他同意讓我出棒。」