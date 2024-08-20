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MLB／盜壘失敗→安全折返 大谷翔平神閃身大演逃脫秀

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷在盜壘被抓到形成夾殺局面，成功回到一壘，讓媒體驚呼他的靈活。 截圖自大聯盟官方X
大谷在盜壘被抓到形成夾殺局面，成功回到一壘，讓媒體驚呼他的靈活。 截圖自大聯盟官方X

道奇隊日籍球星大谷翔平又展現一項驚人能力，今天在盜壘被抓到形成夾殺局面，成功回到一壘，讓各大媒體再度驚呼：「到底有什麼是他不擅長的？」

道奇今天展開與水手隊的3連戰，水手推出華裔投手布萊恩．胡（Bryan Woo）先發，大谷翔平首打席就敲安上壘，隨後嘗試盜壘被布萊恩．胡識破牽制，在壘間形成夾殺，大谷急停後，先朝二壘橫移一步後再回一壘，面對透納（Justin Turner）伸出的手套，展現腰力一個閃身成功躲過，安全回到一壘。

大谷刁鑽的跑壘，大聯盟官X貼出影片寫著：「Sneaky Sho」；紐約郵報記者葛拉斯派蓋爾（Ryan Glasspiegel）留言：「如果覺得大谷翔平還不夠特別，他剛剛在一次觸殺出局機率99.6%的情況下成功逃脫。」

大谷翔平 水手 道奇

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