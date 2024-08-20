MLB／太勇！弗里曼右手骨裂一度無法刷牙 休1天就返先發
道奇隊一壘手弗里曼（Freddie Freeman）前天守備時被球打中右手，診斷結果有髮絲狀骨裂，但今天仍出現在先發名單中，總教練羅伯茲（Dave Roberts）指出：「他有很高的忍痛能力，所以他今天會正常出賽。」
弗里曼是在前天守備受傷後提前退場，昨天因手部腫脹狀況仍很嚴重而休兵1天，隨著電腦斷層掃描結果出爐，羅伯茲今天受訪時提到，「他很好，右手中指有些髮絲狀骨折，在他可以忍受的範圍內，所以他會繼續出賽，這預期不會影響他的打擊、傳球，這也說明了他有多強悍。」
羅伯茲指出，弗里曼昨天因受傷部位腫脹，甚至無法刷牙、洗頭，「但今天已經消腫，他覺得自己能打，所以我也很興奮可以在打線中寫下他的名字。」
道奇今天展開與水手隊的3連戰，水手推出華裔投手布萊恩．胡（Bryan Woo）先發，道奇由弗里曼帶傷擔任先發第三棒、一壘手，大谷翔平將挑戰本季第40轟。
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